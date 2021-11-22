Сам факт скрытия вызван тем, что подсознательно человек понимает, что своей деятельностью может навредить отношениям, говорят специалисты.

В XXI веке, во время соцсетей существенно увеличилось количество ссор между влюбленными из-за неуместных лайков на фото и комментариев под ними. Партнеры то и дело прячут телефоны друг от друга, выключают уведомления и ставят пароли, чем провоцируют ревность в паре.

Как пишет Оbozrevatel, еще несколько лет назад профессор психологии Университета Южного Уэльса Мартин Графф придумал определение для такой тайной активности в интернете. Он уверен, что любая активность в сети, которую пытаются утаить, считается микроизменной. Сам факт скрытия вызван тем, что подсознательно человек понимает, что своей деятельностью может навредить отношениям.

В свою очередь консультант по отношениям Кларисса Сильва предлагает представить, что почувствовали бы вы и ваш партнер, если бы обменялись телефонами. Если обоих влюбленных все устроит, то в отношениях царит доверие и любовь. Если нет, следует обсудить проблемы.

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Эксперты советуют внимательнее присмотреться к тревожным "звоночкам" в поведении своего любимого человека, а именно:

отключены ли у него уведомления, скрытые или удаленные фото и переписка в соцсетях, а также информация о звонках;

сколько внимания он уделяет кому-то в социальных сетях;

присутствуют ли "секстинг" или переписка эротического характера с соответствующими фотографиями;

есть ли общение с бывшими романтическими или сексуальными партнерами, которое пытаются скрыть.

Любое утверждение из этого перечня эксперты называют микроизменной.

Следует отметить, что речь идет не только о лайках и переписках в интернете. Проявления неверного поведения частенько встречается и в настоящей жизни. К примеру, умолчание о том, кто будет на мероприятии, на которое вы идете без партнера или просмотр старых совместных фото и видео с бывшими также считается микроизменной.

По мнению специалистов, нужно быть внимательней к своему партнеру и при малейших подозрениях откровенно обо всем поговорить.

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Автор: Виолетта Орлова