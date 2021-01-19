Интернет-знакомства по-прежнему популярны. И судя по результатам статистики, шансы завязать отношения в соцсетях очень велики. Рассказываем вам, как сократить число неудачных свиданий и приблизить долгожданную встречу со своей судьбой.

Шансы начать отношения в соцсетях очень велики. Главная опасность при таких знакомствах, общаясь с невидимым собеседником, мы часто создаем о нем и о себе ложное впечатление.

Предлагаем несколько советов психолога Эли Финкель, чтобы избежать ошибок и разочарований, пишет Elle.

Не теряйте времени

На сайтах знакомств или в мобильных приложениях огромный выбор кандидатов. Именно поэтому стоит попробовать сузить параметры поиска, потому что есть риск потратить на это всю жизнь.

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Важно определить для себя несколько важнейших критериев. Например, возраст, образование, социальное положение, место жительства, черты характера. Только тогда можно начинать переписку с нужными людьми.

Не очень полагайтесь на анкеты

Виртуальные анкеты - это еще не гарантия того, что попадете на нужного для вас человека. Благодаря им происходит начальный отсев.

Анкеты помогают определиться лишь общие параметры: регион проживания, образование. В остальном стоит доверять своей интуиции.

Не затягивайте переписку

Общение онлайн имеет смысл на этапе завязывания знакомства. Дайте себе время на обмен письмами, но не поддавайтесь искушению продолжить этот этап. Если новый знакомый вам интересен, назначайте личную встречу.

Ведь длительный обмен письмами может ввести в заблуждение. Если собеседник искренен мы поневоле начинаем выстраивать воображаемый образ, который скорее всего не сойдется с реальностью. Полезнее встретиться и определиться, стоит ли продолжать общение.

Встречайтесь в кафе

Где назначить первое свидание? Оптимальный выбор как показывают исследования приглашение на чай или кофе в кофейню. Поход в кино, на концерт, выставку или даже в ресторан неудачное решение, потому что встреча в людном месте не дает полного представления о человеке. А атмосфера кафе и общий стол создают эффект доверия и настраивают на общение друг с другом.

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Автор: УНИАН