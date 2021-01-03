Эксперты советуют оставлять такие отношения как можно скорее, поскольку это, скорее всего, не улучшить.

Распознать признаки того, что ваш партнер эмоционально издевается, не всегда легко. Влюбленные часто имеют розовые очки, что может затруднить выявление проблем. А еще есть психологический термин "газлайтинг", который означает заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности через постоянные обесценивания шутками, обвинениями и запугивания.

Если вы когда-нибудь ловили себя на мысли: "мой партнер эмоционально меня унижает?" считайте это первым намеком на то, что что-то не так и стоит продолжать копать, пишет Украинская правда. Жизнь.

"В таких типах отношений часто бывает много несправедливости и неравенства, – объясняет Bustle Кимберли Гершенсон, терапевт из Нью-Йорка, – и именно это часто вызывает первоначальное чувство, что что-то "не работает".

"Если ваш партнер эмоционально издевается над вами и вы из–за этого часто испытываете пониженную самооценку, тревогу и даже депрессию, то важно начать говорить об этих вещах как можно скорее", - говорит терапевт.

Подойдите к своему партнеру и укажите, что вы заметили и проверьте, возможно ли установить лучшие границы, более здоровое общение и тому подобное". Однако надо иметь в виду, что если кто токсичен и манипуляторный, то он часто не может измениться. Вот почему эксперты советуют оставлять такие отношения как можно скорее, поскольку это, скорее всего, не улучшить.

Эмоциональное насилие вредит вашему самочувствию, поэтому если вы узнаете перечисленные ниже признаки жестокого обращения, возможно, лучше двигаться дальше.

Он говорит, что вам одеть

Жестокие партнеры часто стремятся к контролю, однако в начале многие пытаются это скрывать, маскируя это как беспокойство.

Например, они могут сказать: "я не хочу, чтобы ты носила то облегающее платье, потому что другие ребята будут обращать на тебя внимание" или "ты не должна носить эту рубашку, потому что это не хорошо выглядит".

"Если ваш партнер неявно или явно принимает решение за вас, даже если это просто то, что вы носите, это все равно считается эмоционально жестким поведением", – говорит Кимберли Гершенсон.

Он эгоистичен в постели

В здоровом партнерстве секс касается взаимного удовлетворения. Это не обязательно означает, что оба партнера достигают оргазма каждый раз, но это значит, что они оба дарят и получают близость и удовольствие во время секса. Вот почему, если ваш партнер каким-то образом неизменно эгоист в постели, вы должны считать это красным флагом.

"Независимо от того, вызывает ли это у вас чувство вины, которое побуждает к сексу, когда вы этого не хотите, или игнорирование вашей потребности в удовлетворении в спальне. Сексуальное несоответствие вашим потребностям является одним из видов эмоционального насилия", - объясняет Гершенсон.

Он обвиняет вас в своих действиях

Вы можете заметить, что каждый раз, когда ваш партнер злится, он сразу начинает обвинять вас в том, что это вы на самом деле "заставили" его действовать так. Они также могут утверждать, что все аргументы – это "всегда" ваша вина и что их не было бы, если бы вы действовали по-другому.

Это неправда. Это эмоциональное насилие.

Он постоянно сбивает вас с толку и заставляет чувствовать себя растерянным

Если вы не знакомы с этим термином, то газлайтинг – это форма психологического насилия, при котором один человек манипулирует информацией или врет, чтобы заставить жертву усомниться в собственной памяти и адекватности.

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"Это сбивает с толку, вызывает стресс и расстраивает. Не говоря уже о том, что со временем ваша уверенность и самооценка подорваны, и в конечном случае вы почувствуете, что больше не можете доверять собственным мыслям, чувствам и восприятию действительности", – говорит Bustle Ронда Милрад, терапевт и основательница приложении Relationup.

Вас сравнивают с другими

Если ваш партнер сравнивает вас с другими, например, с коллегой или с их бывшими, то просто обратите на это внимание. Особенно, если вы говорите перестать это делать, но это все равно не прекращается.

"В эмоционально оскорбительных отношениях вас постоянно сравнивают с другими, и в результате вы чувствуете, что недостаточно добры и не любимы, – замечает Милрад. - Вы слышите о хороших качествах и достижениях других, но основная идея (явная или тайная) заключается только в том, что вы не подходите".

Как и газлайтинг, эти комментарии призваны подорвать вашу самооценку, как объясняет Милрад, чтобы вы перестали быть уверенными. Незащищенным людям гораздо легче манипулировать, что, конечно же, и является их целью.

Вам говорят, что вы "слишком чувствительны"

Вы должны иметь возможность подойти к партнеру, чтобы поговорить о проблемах, указать на вещи, которые не могут существовать в ваших отношениях и затем провести конструктивный диалог о границах и правилах. Но этого никогда не произойдет, если ваш парень эмоционально оскорбляет вас.

"Когда вы выражаете свое несогласие с их поведением и пытаетесь просить их об ответственности, они скажут вам, что вы слишком сильно чувствительные или остро реагируете и не понимаете шуток или просто, что вы слишком неуверенны в себе, –замечает Милрад. - Они пытаются оправдать свое плохое поведение тем, что делают проблемой вашу реакцию на нее".

Он не позволяет вам побыть наедине

Токсичный партнер может одновременно отвергать вас, но также настаивать на том, чтобы все свое время вы проводили вместе. Это тоже не нормально. Важно иметь пространство в отношениях, чтобы мочь заряжаться энергией и заниматься различными хобби.

"Ключевым моментом здесь является то, что вы чувствуете себя достаточно комфортно, чтобы проводить время с этим человеком, но при этом имеете свободу выражать свои границы и потребности в выходах за границы этого человека", – говорит Таккара Мартин, эксперт по отношениям.

Если им это почему-то не нравится, то это признак проблемы.

Вам не разрешают посещать друзей

Еще один признак эмоционального насилия – это если ваш партнер изолирует вас от близких, друзей и семьи. Они могут придумать оправдание, почему вы не должны их видеть и обвинять вас в этом: "Твоя лучшая подруга не поддерживает наши отношения поэтому, если ты любишь меня, будешь держаться подальше от нее".

Сначала это может казаться не так уж и плохо, однако чем дальше эти отношения будут заходить, тем больше важных людей будут у вас отбирать.

Правда всегда на стороне партнера

Люди в здоровых отношениях осознают, что время от времени могут ошибаться – это нормально. Они также извинятся, а затем будут искать способы исправить ошибку. Но если ваш партнер эмоционально жесток, станет понятно, что он всегда хочет быть прав.

"Во многих случаях не имеет значения, в чем у вас возникают разногласия, споры или вы просто говорите о чем-то, представляющим взаимный интерес, им нужно иметь права всегда", – объясняет Давида Раппапорт, консультант по отношениям.

Это не способствует стабильной связи.

Он не уважает ваше мнение

Если вы говорите о песне, фильме или политике, ваш партнер никогда не должен смотреть на вас с высоты, даже если вы не согласны с вами. Считается токсичным – и даже эмоционально оскорбительным – если ваши идеи постоянно отвергают, называют вас "скучными" или отказывают вам.

"Со временем вы можете начать чувствовать себя неадекватными, разочарованными, и ваша уверенность и самооценка начнут падать", – говорит Раппапорт.

Какой смысл в этом? Скажем это вместе: контроль.

Он заставляет вас чувствовать себя неуверенно

По словам клинического психолога доктора Джоша Клапова, "если вы живете в постоянном состоянии неопределенности, а ясность, которую мы все хотим от устойчивых отношений, просто отсутствует", это может быть эмоциональным злоупотреблением. Это особенно актуально, если вы были долгое время вместе, но все равно кажется, что ваш партнер держит вас на расстоянии вытянутой руки.

Вы можете поговорить с ним об этом, но в конце концов вы должны решить двигаться дальше и встречаться с кем-то, кто является более доступным.

Он всегда чрезвычайно нуждающийся

"Эмоциональное насилие может также возникать в форме постоянной, казалось бы, неисправимой потребности", – говорит Клапов.

Ваш партнер может захотеть, чтобы вы управляли их жизнью ради них или решали все потребности. И хотя это может показаться не таким негативным, как другие проблемы, перечисленные выше, это все равно форма токсического контроля.

"Некоторые пары могут пережить эмоциональное насилие только тогда, когда оно модифицируется", – говорит Клапов.

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Автор: УНИАН