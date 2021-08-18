Психологи очень метко отмечают, что "развод – это маленькая смерть", и предоставляют вполне понятные объяснения этому.

Прожив много лет вместе, отдав друг другу почти треть жизни, пара все же решает расстаться. Почему двое расходятся после того, как прошли огонь, воду и медные трубы? Попробуем разобраться детально.

Развод становится все более популярной тенденцией в мире. Например, каждый четвертый развод в Америке приходится на тех, кому за 50 лет, а вероятность, что люди этого возраста разведутся, увеличилась ровно вдвое по сравнению с 1990-ми годами.

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К слову, Украина - лидер среди стран Европы по количеству разводов: на 100 браков приходится 67,4% бракоразводных процессов. В разные стороны разбегаются не только молодые супруги, но и те, у кого за плечами многолетний стаж счастливой, на первый взгляд, и улаженной семейной жизни.

Для друзей и родных это часто становится неожиданностью. Эксперты рассказали, почему же так происходит, пишет nashamama.

Постепенное отдаление друг от друга

Процесс, который приводит к разводу, медленный. Все происходит постепенно. Многие из тех, кто разошёлся в конце жизни, говорят, что они просто давно отдалились друг от друга, пошли разными путями.

Разница в возрасте становится заметнее

Иногда начинает играть роль возраст, хотя, когда вы только познакомились друг с другом, разница казалась несущественной. Однако с годами она становится заметнее.

Позволили себе расслабиться

Находясь рядом с одним и тем же человеком 24/7, мы привыкаем и буквально врастаем друг в друга. Но иногда это приводит к тому, что люди перестают стараться. Вы много работаете, зарабатываете деньги для семьи, но перестали работать над тем, чтобы быть внимательным партнером и привлекательным человеком.

Деньги приобретают другую ценность

Различия в стиле трат становятся очевиднее тогда, когда, возможно, придется быть более экономным, если возможности не так широки, как в середине жизни.

Секс

С возрастом происходят гормональные изменения и это может повлиять на то, насколько привлекательным для вас выглядит партнер. Или секс перестает быть тем единственным, что держало вас вместе.

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Автор: Иван Бойко