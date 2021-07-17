МОК таким образом намерен предотвратить сексуальные контакты среди спортсменов Олимпийских игр из-за пандемии.

В комнатах спортсменов на Олимпийских играх в Токио установят картонные кровати, которые способны выдержать до 200 килограмм и ломаются от резких движений.

Как пишет Explica, Международный олимпийский комитет (МОК) принял такие меры, чтобы "избежать ненужных форм физического контакта" в период пандемии коронавируса. В этом году на ОИ спортсменам также запретят обниматься и пожимать друг другу руки.

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В олимпийской деревне подготовят порядка 18 тысяч спальных мест. По словам менеджера олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзимы, такие койки могут выдержать вес только одного человека. Также на них не рекомендуется прыгать и "праздновать". Спортсмены назвали их "антисекс-кроватями".

Кровати созданы из дерева и перерабатываемого картона — разработчики утверждают, что койки выдерживают вес только одного человека: "Дерево и картон сломаются, если вы прыгнете на них, они едва выдержат вес двух людей, а тем более веселый праздник".

Несмотря на это, спортсменам все равно выдадут 150 тысяч презервативов, чтобы продолжить эту традицию ОИ.

"Идея в том, чтобы спортсмены не использовали их в Олимпийской деревне, а отвезли обратно в свои страны, чтобы таким образом повысить осведомленность о заболеваниях, передающихся половым путем, и борьбе с ними", — рассказал гендиректор Олимпийской деревни Такаши Китадзима.

Как сообщал УНИАН, в Токио выявили первый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне. Имя заболевшего не раскрывается, однако известно, что это не спортсмен.

17 июля также зафиксировали 15 новых случаев COVID-19 среди персонала по организации Олимпиады.

Напомним, Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Игры пройдут без зрителей и в условиях чрезвычайного положения. За нарушение социальной дистанции участникам Олимпийских игр грозят штрафы, дисквалификация и даже депортация. Спортсмены должны "избегать лишних форм физического контакта".

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Автор: Виктория Гордиенко