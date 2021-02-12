Именно женщины больше предпочитают быть любимыми.

43% опрошенных украинцев важнее быть любимыми, еще 38% - любить самим.

Об этом свидетельствуют результаты опроса относительно отношения украинцев ко Дню влюбленных, проведенного 6-8 февраля 2021 года, социологической группой "Рейтинг".

Для молодежи, мужчин, а также людям, состоящим в отношениях менее 3-х лет важнее любить самим. Зато женщины больше предпочитают быть любимыми.

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Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, 14 февраля в мире традиционно отмечают День Всех Влюбленных - День святого Валентина.

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Автор: УНИАН