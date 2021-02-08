Приближается День святого Валентина. Это праздник валентинок, плюшевых мишек и признаний в любви. А еще секса - ведь мы же взрослые люди, в конце концов.

Отпраздновать День влюбленных можно не только романтично, но и пикантно. Вибраторы, смазки и презервативы - в тройке самых популярных подарков. А самым нейтральным подарком считаются эротические игры.

Читайте такжеИсполняют "супружеский долг", почти не ходят "налево" и любят День святого Валентина: украинцев расспросили об их сексуальной жизниПредлагаем вам список взрослых подарков, которые обеспечат вам и вашему партнеру незабываемый секс. Выбирайте подарок с учетом ваших предпочтений.

Набор для БДСМ-игр

Комплект белья, боди и стреп Сексуальное белье из кружева или же кожаные портупеи, которые обтягивают тело – все зависит от ваших желаний. Главное, чтобы это была качественная ткань, которая не вызовет дискомфорта или раздражения. Кляп Лучший выбор - кляп из отверстием, который позволяет дышать ртом. Обычно этот аксессуар для секса имеет ремешки, которые регулируют нужный размер и удобную застежку. Нужно, чтобы изделие было из безопасного материала и могло легко дезинфицироваться. Маска кошки Этот загадочный аксессуар добавляет образу конфиденциальности и загадки. Лента для фиксации Используйте ленту для фиксации рук или ног во время секса и сексуальных игр. Еще с помощью ленты можете завязывать глаза. Поводок Качественная фурнитура и кожаные ремешки гарантируют удовольствие с перчиком.

Настольная секс-игра

Это идеальная игра для двоих, которая поможет узнать себя и партнера. Можете выбрать игру либо на украинском, либо на английском. Есть четыре уровня: разговоры, любовь, ласки, секс. Ваша задача - крутить стрелку, вытащить карточку, выполнить задание и заниматься любовью. На разных уровнях игры вас ждут новые задания: рассказать что-то личное, исследовать эрогенные зоны, развить чувственность, развлечься в путешествии, разнообразить сексуальную жизнь, интересно провести свидание и тому подобное.

ДНК-тест

Самый непредсказуемый вариант подарка на День святого Валентина – ДНК-тест на определение "Авантюризма". Это отличная возможность узнать себя и партнера. Сам тест анализирует ген DRD4, ведь определенные изменения в нем влияют на чувствительность к дофамину, а это гормон удовольствия. Пониженная чувствительность ответственна за экстремальные поступки, поиск новых сексуальных партнеров и тому подобное. После того, как вы пройдете этот тест, узнаете, склонны ли вы к авантюрному образу жизни, зависимы ли от поиска новых партнеров и экстремальных поступков.

Мастурбатор

Мастурбаторы разные, поэтому выбрать будет из чего. Последние новинки в индустрии секс-игрушек: мастурбаторы от производителя Tenga. Они работают благодаря воздействию фигурного рисунка на внутренней стороне игрушки-мужчина получает новые ощущения из-за вращения игрушки вокруг пениса во время поступательных движений.

Жидкий вибратор

Да, и такое существует! Жидкий вибратор создан и для мужчин и для женщин. Вы действительно почувствуете интенсивную вибрацию – нанесите на клитор, половые губы или головку полового члена жидкость, далее в эти места начнет приливать больше крови и чувствительность улучшится. Средство начинает действовать почти сразу, но все зависит от вашего уровня чувствительности. Действие прекращается примерно через 15 минут. Затем вы можете еще раз нанести немного жидкого вибратора и получать дальше удовольствие.

Вагинальные шарики

Это исключительно женский подарок и пользоваться им нужно вовсе не во время секса. Шарики используют для тренировок мышц тазового дна (упражнения Кегеля), которые рекомендуют проводить врачи. Упражняться можно и без шариков, но они дисциплинируют и привносят разнообразие в это рутинное занятие.

Есть также сложные тренажеры, которые подстраиваются под анатомию тела и имеют массу дополнительных функций.

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Автор: УНИАН