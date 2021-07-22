В ходе исследования британские ученые обнаружили, что 18% людей имеют аллергию на интим.
В частности, врачи пришли к такому выводу, пообщавшись с большим количеством пациентов. Все они жаловались на то, что после полового акта у них слезятся глаза и начинается активное чихание, которые являются первоочередными признаками аллергии. Врачи считают, что аллергия как-то связана с половыми органами.
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В настоящее время это нередкий синдром, им страдают около 18-20% современных людей. Хотя о деликатных проблемах не все решаются сказать врачам.
На анонимном форуме британские медики нашли 146 сообщений с жалобами на чихание после секса.
Ученые считают, что скоро аллергию на секс внесут в список заболеваний, передает nashamama.com.
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