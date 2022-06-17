Инсулин для больных сахарным диабетом в оккупированном россиянами Мариуполе есть лишь низкого качества и в недостаточном объеме.

Из-за низкого качества инсулина и его недостатка в Мариуполе возросло количество ампутаций конечностей.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Инсулин для больных сахарным диабетом низкого качества и в недостаточном объеме. Источники говорят о внезапном росте ампутаций конечностей у больных сахарным диабетом последнюю неделю. Ежедневно не меньше двух операций", - рассказал он.

Ранее отмечалось, что самой большой проблемой в гуманитарной ситуации в Мариуполе есть отсутствие всякой медицинской помощи. По словам Андрющенко, оккупанты развозят в места выдачи гуманитарной помощи лекарства и выдают их просто насыпью.

"Специфических лекарств нет, инсулин остается проблемой. Все больницы из города депортированы вместе с врачами, кроме одной, которая была захвачена и работает исключительно на лечение раненых оккупантов", - рассказал он.

Советник мэра добавил, что ни Комитет Красного креста, ни украинскую гуманитарную помощь в город не допускают.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получает столько оружия, сколько необходимо, чтобы деблокировать Мариуполь и побыстрее закончить эту войну.

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