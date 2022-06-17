Реагентов для тестирования и антибиотиков нет, людей отправляют по домам.

Ежедневно в больницы оккупированного Россией Мариуполя обращаются до 15 мариупольцев с симптомами холеры или дизентерии.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Источники из круга коллаборантов сообщают о ежедневных обращениях 10-15 людей с симптомами холеры или дизентерии (диарея, рвота, головная боль). Реагентов для тестирования нет – все вывезено оккупантами. Антибиотиков – нет. Людей просто отправляют домой. Оккупанты ограничили общение с мариупольцами в больницах. В больнице №2, где на стационаре российские военные, с позавчерашнего дня они не посещают общую столовую. Все отдельное", - сообщил он.

По словам Андрющенко, в Левобережном районе города вчера был замечен кортеж Международного комитета Красного Креста, который привез 4 фуры гуманитарной помощи.

"Надеемся, что через открытый доступ МККК вмешается в ситуацию. Сами оккупанты ничего не делают, даже не введен запрет на продажу живой рыбы, как одного из наибольших источников заболевания", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в Мариупольском горсовете заявили, что эпидемическая ситуация в городе с каждым днем ухудшается. Массовые захоронения по всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха могут привести к массовому росту инфекционных заболеваний. Холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной гибели около 10 тыс. мариупольцев до конца этого года.

Оккупанты не смогли восстановить водоснабжение в Мариуполе и установили мобильные душевые палатки. Из-за отсутствия водоснабжения в городе могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний.

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