Желатин также может помочь улучшить здоровье костей.

Желатин — это вещество, полученное из животного коллагена. Он не иеет вкуса и цвета, поэтому его обычно используют в качестве загустителя и стабилизатора в добавках и пищевых продуктах.

Желатин часто присутствует в пищевых продуктах в небольших количествах, но его также можно найти в продаже в качестве добавки, пишет Health. Исследования показывают, что желатин помогает при таких заболеваниях, как диарея, ломкость ногтей, старение кожи и остеопороз.

Может улучшить здоровье кожи

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Коллаген является широко рекламируемой добавкой для здоровья кожи, и исследования показали, что добавки с коллагеном могут способствовать увлажнению и эластичности кожи. Однако желатин и коллаген - это два разных продукта животного происхождения и в настоящее время исследований о пользе желатина гораздо меньше.

Исследователи полагают, что желатин особенно полезен для заживления ран, поскольку он хорошо совместим с кожей человека.

Исследование на крысах показало, что прием желатина из японского осетра повышает антиоксидантную активность и улучшает структуру кожи, но действует ли это в случае с людьми - неизвесно.

Может поддерживать здоровье костей

Желатин также может помочь улучшить здоровье костей. Однако на сколько он может быть эффективен в этом - науке пока не известно.

Исследование показало, что прием желатиновой добавки, обогащенной витамином С, улучшает синтез коллагена у мужчин, выполняющих периодические упражнения. Поскольку коллаген помогает придать структуру и прочность костям, синтез коллагена может улучшить здоровье костей и предотвратить травмы опорно-двигательного аппарата.

Может улучшить здоровье кишечника

Некоторые исследования показывают, что особый тип желатина, называемый таннатом желатина, может помочь в лечении острой диареи или гастроэнтерита (желудочного гриппа) у детей. Одно исследование показало, что у детей, получавших желатин и раствор для пероральной регидратации, отмечалось значительное снижение частоты испражнений, улучшение консистенции стула и более короткая продолжительность заболевания по сравнению с теми, кто получал только раствор для пероральной регидратации.

Ученые отметили, что желатин является источником белка, и это все. Есть немного натрия и незначительное количество микроэлементов, таких как фосфор, калий и железо, но в этом ингредиенте почти нет жиров и углеводов.

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