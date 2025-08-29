Опрос проводился в Британии, где за лето было четыре волны сильной жары.

Согласно данным организации Citizens Advice, этим летом миллионы людей по всей Великобритании страдали от бессонницы и нервничали из-за больших коммунальных счетов и их здоровье ухудшалось из-за того, что их дома были плохо оборудованы для высоких температур, пишет Independent.

Издание указывает, что опрос, который проводила благотворительная организация, выявил широкое влияние четырех волн жары, когда температура воздуха превышала 30 °C.

Отмечается, что почти половина жителей Великобритании, а именно, 47% сообщили, что имели проблемы со сном летом. Кроме дискомфорта, 11% опрошенных также пожаловались на ухудшение здоровья, а 14% - испытывали стресс из-за влияния жары на себя или членов семьи, еще 8% поделились, что заметили негативное влияние на здоровье кого-то из семьи.

Издание также добавило, что в финансовом плане 13% респондентов отметили, что счета за электроэнергию у них выросли в связи с тем, что они пытались охладить свой дом.

В публикации подчеркивается, что в целом 45% участников опроса понесли дополнительные расходы, от увеличения потребления энергии до приобретения охлаждающих устройств. Причем 7% потратили более 200 фунтов стерлингов, что составляет более 11 тысяч гривен.

При этом, каждый третий британец - 34%, участвовавший в опросе, рассказал, что испытал трудности с охлаждением своего жилья. Более того, среди арендаторов количество таких граждан составило 40%.

Результаты опроса, как подчеркнуло издание, указывают на уязвимость жилищного фонда Великобритании, из-за чего многие люди ощутили вред здоровью и финансовые трудности во время жары.

Результаты опроса показали, что один из пяти респондентов, а это 20% всех опрошенных, боятся будущих лет, а среди людей с инвалидностью этот показатель возрастает до 25%.

Организация, которая проводила опрос среди британцев, указала, что решить проблему, когда летом в жару в домах граждан нечем дышать, а зимой, наоборот, холодно, может модернизация жилищного фонда.

Последствия жары для здоровья человека и природы

Ранее УНИАН сообщал, что ученые проанализировали данные о состоянии здоровья почти 25 тысяч взрослых жителей Тайваня за последние 15 лет и пришли к выводу, что два года сильной жары могут ускорить так называемое биологическое старение человека на 8-12 дополнительных дней. Сообщается, что климатические изменения стали причиной 41 дополнительного дня экстремальной жары по всему миру.

Также мы писали, что большая часть Европы и Средиземноморского бассейна пострадали от засухи за первые 10 дней августа. Для измерения уровня засухи использовали Индикатор обсерватории засухи, определенный Службой изменения климата ЕС Copernicus. Также использовались спутниковые снимки для измерения количества осадков, влажности почвы и состояния растительности.

