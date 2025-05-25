Рассказываем про пользу разных видов чая, а также от каких болезней они помогают.

В мире существует множество разных напитков, однако самыми популярными давно являются кофе и чай. Последнему часто приписывают множество позитивных характеристик. УНИАН разобрался, чем полезен черный чай, зеленый и травяной. Также мы рассказывали, какой чай понижает давление и помогает от болезней.

Черный и зеленый чай - польза и вред

Чаще всего в рекомендациях фигурирует зеленый чай - польза этого напитка уже давно стала неоспоримой. По словам врача-диетолога Надежды Тарас (клиника диетологии Самойленко), он считается более полезным для организма, потому что в нем больше витаминов, минералов, катехинов и аминокислот, чем в черном. Доказано, что катехины снижают риск возникновения онкологических заболеваний, а также способствуют снижению уровня холестерина в крови.

Как уточнила врач, самая большая польза зеленого чая заключается в том, что он обладает противовоспалительным действием. Кроме того, благодаря этому напитку могут замедлиться процессы старения, кожа выглядит более свежей, и могут разгладиться мелкие морщины. Есть исследования, в которых говорится, что благодаря зеленому чаю может повыситься работоспособность и концентрация внимания, улучшается память.

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Вред организму можно нанести при чрезмерном потреблении зеленого чая, если у человека есть хроническая гипертония, заболевания печени или желчного пузыря. Напиток следует осторожно потреблять тем, у кого есть тревожность.

Если вы употребляете препараты, содержащие железо, то зеленый чай следует употреблять осторожно - катехины блокируют усвоение железа.

Плюсом и одновременно минусом зеленого чая является то, что он обладает мочегонным действием. Если у человека есть проблемы с почками, они плохо работают, то при потреблении этого чая возникнут нарушения выведения лишней жидкости из организма. Плюс мочегонного действия для здорового человека заключается в том, что благодаря потреблению зеленого чая он может очистить почки.

Отдельно рассмотрели черный чай - польза этого напитка также должна учитываться. Как рассказала врач, в чайных листьях содержится большое количество антиоксидантов. При этом в черном чае есть катехины, которые помогают снижать риск развития сердечных заболеваний. В чашке черного чая около 200 мг флавоноидов. Эти полифенолы позитивно влияют на здоровье организма и помогают предупредить следующие заболевания:

сахарный диабет;

атеросклероз;

гипертония;

онкологические заболевания.

В составе черного чая есть танины, благодаря которым он, в частности, имеет легкое мочегонное действие и поддерживает баланс микрофлоры кишечника. В чайных листьях есть фтор, который помогает избежать развития кариеса, но, если пить много чая, то может потемнеть зубная эмаль. Еще в черном чае есть, в том числе калий, никель, фосфор, медь, железо, марганец, йод. Этот напиток позволяет взбодриться, если это нужно, не вызывает привыкания и действует мягче, чем кофе.

Однако вред черного чая заключается в том, что он может провоцировать перевозбуждение и тревожность, замедляет всасывание железа и при регулярном употреблении напитка это может спровоцировать анемию.

Черный чай благодаря бергамоту становится еще полезнее. Бергамоту приписывают следующие свойства:

улучшение процессов обмена веществ;

улучшение памяти;

снижение общего уровня воспаления;

бодрость.

В черном чае с бергамотом содержится около 50 мг кофеина, поэтому его не стоит потреблять в больших количествах маленьким детям, беременным и женщинам, которые кормят грудью. В общем противопоказания по употреблению такого напитка такие же, как и по потреблению обычного черного чая.

справка Надежда Тарас Врач-диетолог, врач общей практики - семейной медицины Надежда имеет врачебный стаж 6 лет. Она ведет направления: коррекция массы тела и дефицитных состояний с подбором препаратов и БАДов; профилактика сердечно-сосудистых болезней и нарушения работы внутренних органов; разработка индивидуального рациона и коррекция метаболических нарушений: инсулинорезистентности, преддиабета, сахарного диабета, жирового гепатоза, подагры, ферритина.

Травяной чай - польза

Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, специалист по внутренней медицине Татьяна Георгица (Клиника диетологии Самойленко) рассказала, почему стоит пить эти чаи.

"Травяным чаем называют настои из различных частей растений - листьев, цветов, корней, коры - кроме собственно чайных листьев (Camellia sinensis). Это могут быть как всем известные растения, такие как ромашка, мята или липа, так и менее популярные, как артишок или розмарин. Большинство таких напитков не содержат кофеина (исключение - мате, гуарана), что делает их отличной альтернативой классическому чаю или кофе", - отметила терапевт.

Основная ценность травяных чаев заключается в высоком содержании полифенолов - биоактивных веществ, которые помогают снижать хроническое воспаление, поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и даже улучшать работу нервной системы и мозга.

Также есть травяной чай для нормализации работы кишечника. По ее словам, ромашка и имбирь помогают облегчить вздутие, тошноту и спазмы. Другие травы, такие как мелисса, мята перечная или ромашка, могут иметь легкий седативный эффект, способствуя снижению тревожности, улучшению засыпания и в целом качества сна.

Также среди трав есть те, которые обладают тонизирующим, моче- или желчегонным эффектом. Некоторые из них могут повышать артериальное давление (например, розмарин), тогда как другие, наоборот, обладают гипотензивным действием (боярышник, пустырник).

Терапевт предупреждает, что у чувствительных людей травяные чаи могут вызвать аллергические реакции - зуд, покраснение кожи, отеки.

"Травяные чаи обладают фармакологической активностью, поэтому при длительном употреблении или больших дозах могут возникать нежелательные эффекты - в том числе поражение печени или почек. Например, слишком частое потребление корицы (а именно кассии) может быть вредным для печени. Ее стоит употреблять в небольших количествах", - поделилась Татьяна Георгица рекомендациями.

Негативно повлиять на работу внутренних органов также могут большие дозы таких трав, как окопник, чистотел, солодка, полынь, а также некоторых китайских растений. Эти чаи не рекомендуется пить ежедневно.

Ежедневно можно употреблять чаи из таких растений, как ромашка, мелисса и перечная мята. Однако нужно осторожно относиться к смесям, которые содержат много компонентов, а также к китайским и аюрведическим напиткам - их влияние может быть трудно предсказать.

По словам врача, некоторые травяные чаи могут взаимодействовать с лекарствами. Например, зверобой может снижать активность ряда лекарств, в частности оральных контрацептивов. Это может привести к снижению их эффективности, включая риск незапланированной беременности.

Некоторые чаи также могут влиять на свертываемость крови, что особенно важно учитывать людям, принимающим антикоагулянты. Например, гинкго билоба и куркума могут повышать риск кровотечений при одновременном приеме с такими препаратами.

Чай травяной сбор, как отмечает Георгица, можно пить вместо кофе, поскольку большинство его видов не содержат кофеина. Однако лучше выбирать одно- или двухкомпонентные чаи, потому что влияние их составляющих легче контролировать - это первое правило употребления таких напитков.

Кроме того, врач рекомендует не заменять норму воды в сутки (полтора-два литра) только чаями.

"Следует пить от одной до трех чашек чая в сутки, при этом не забывать пить и чистую воду. Не стоит покупать травяные чаи с рук или неизвестного происхождения, поскольку такие сборы могут содержать вредные вещества, в частности тяжелые металлы", - отметила врач.

Также важно помнить, что травяные чаи могут взаимодействовать с лекарственными средствами. Их не следует употреблять без консультации с врачом, если вы принимаете антидепрессанты, антикоагулянты, иммуносупрессанты. Некоторые чаи не рекомендуются во время беременности, например, настои из эфедры, женьшеня или болотной мяты.

Какие чаи помогают при болезнях

Татьяна Георгица также рассказала, какие чаи могут быть полезными для определенных органов.

Травяной чай для снижения сахара в крови готовится из листьев шелковицы, каркаде и редкого для наших краев растения джимнемы. Последнее может снижать всасывание глюкозы в кишечнике, что помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Однако врач предупредила, что сахарный диабет нельзя лечить только напитками - их эффект слишком слаб для контроля этого заболевания.

Травяной чай для печени должен включать расторопшу, которая содержит силимарин. Это вещество может поддерживать функцию печени. В то же время терапевт отметила, что утверждения о мощном защитном эффекте многих трав для печени часто преувеличены.

справка Татьяна Георгица Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Врач клиники диетологии Самойленко, общий врачебный стаж 4 года. Окончила ОНМедУ (Одесский национальный медицинский университет), проходила специализацию в НУОЗУ им. П.Л. Шупика и НМУ им. Направления работы: составление индивидуального рациона, при необходимости адаптированного для конкретного состояния здоровья, заболевания эндокринной системы (в том числе сахарный диабет, заболевания щитовидной железы), метаболические нарушения (метаболический синдром, гиперхолестеринемия, жировой гепатоз, подагра), дефицитные состояния, коррекция веса и лечение ожирения.

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