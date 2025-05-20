Чаи способны оказывать разное влияние на организм человека.

Чай - это не просто популярный согревающий напиток. Правильно подобранная заварка может оказывать полезное воздействие на здоровье.

Ранее мы рассказывали, что будет, если каждый день пить зеленый чай.

Врач-диетолог и врач общей практики - семейной медицины клиники диетологии "Самойленко" Надежда Тарас рассказала УНИАН, какой чай поднимает давление, какой самый полезный и сколько его можно пить.

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Какой чай понижает давление - черный или зеленый

По словам Надежды Тарас, оба сорта чая (черный и зеленый) имеют высокое содержание полифенолов, соединений-антиоксидантов, которые предотвращают воспаление и отмирание тканей в организме.

Как указывает врач, многие научные исследования связывают частое потребление чая с меньшим риском появления таких сердечно-сосудистых заболеваний, как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца. Также обзор нескольких десятков исследований убеждает, что частое потребление как черного, так и зеленого чая может снижать давление.

Они оказывают стимулирующее воздействие на мозг, а также нервную систему благодаря содержанию кофеина. При этом кофеин из зеленого чая действует мягче, чем из натурального кофе.

Если же говорить о том, какой чай снижает давление, то Надежда Тарас называет зеленый. Это происходит из-за флавоноидов катехинов в его составе. Они разжижают кровь.

Как объяснила врач, чтоб нормализировать давление нужно пить чай на регулярной основе, поскольку должен проявится накопительный эффект. Когда человек пьет чай, то сначала на организм влияет кофеин - на короткое время повышается давление. Однако потом подключаются катехины и медленно снижают его.

По словам диетолога, у людей, которые потребляют зеленый чай регулярно, риск гипертонии снижается на 60%, а риск инфаркта - на 40%. В качестве профилактики, он:

снижает уровень вредного холестерина;

улучшает кровообращение;

предотвращает спазмы сосудов в головном мозге;

имеет легкий мочегонный эффект.

Однако иногда этот напиток провоцирует скачки сердечного ритма и давления, но это случится только при чрезмерном употреблении. Не стоит пить больше трех чашек в сутки.

Напиток также полезен и при пониженном давлении, поскольку помогает справиться со слабостью и головной болью, которые часто возникают при гипотонии. В то же время полноценно заменить лекарства он не может. Чай должен использоваться только как дополнение к основному лечению. Как отметила Надежда Тарас, больше всего кофеина в матче - этот порошковый чай заряжает бодростью и повышает давление.

Черный чай является одним из самых популярных напитков в мире и имеет сложное влияние на кровяное давление. Если его регулярно пить, то можно добиться снижения давления (артериального). Это происходит благодаря флавоноидам - они благотворно влияют на эластичность сосудов. Впрочем, высокое содержание кофеина может привести к противоположному эффекту у некоторых людей, поэтому важно контролировать количество потребляемого чая.

Важно также не только то, какой чай пить при повышенном давлении или пониженном, но и сколько чайных листьев использует человек при заваривании. Крепкий чай способен повышать АД из-за большего количества кофеина.

"Разные виды чая имеют разное влияние на кровяное давление. Зеленый и каркаде (не содержит кофеина) чай часто рекомендуют для снижения давления, тогда как большое количество черного чая из-за содержания кофеина может привести к кратковременному повышению давления", - отметила Надежда Тарас.

Разобравшись, какой чай нормализует давление, перейдем к разрешенным дозировкам и противопоказаниям.

Кому и сколько чая можно пить

Как рассказала диетолог, зеленый чай содержит почти вдвое меньше кофеина, чем черный. В чашке зеленого (240 мл) может содержаться около 30 мг кофеина, тогда как в черном - это количество достигает 50 мг. Суточной нормой для здорового взрослого человека считается до 400 мг в день.

Обычно, как отметила специалист, рекомендуется выпивать 2-3 чашки чая в день. Однако, важно следить за реакцией вашего организма и консультироваться с врачом, особенно если вы принимаете медикаменты от высокого давления. Чай не может заменить медикаментозное лечение высокого кровяного давления. Он может служить вспомогательным средством в комплексе с другими изменениями образа жизни и диеты.

Как советует Надежда Тарас, будьте осторожны с чаем, не перебирайте дневную норму при хронической гипертонии (из-за количества кофеина, особенно людям с сильной чувствительностью к нему), обострении проблем с печенью, почками, желчным, при язвенной болезни, гастрите, в период беременности, лактации и во время приема препаратов железа, а также при чрезмерной возбудимости и бессоннице. Черные и зеленые чаи рекомендуется принимать в первой половине дня, а травяные - и во второй половине.

справка Надежда Тарас Врач-диетолог, врач общей практики - семейной медицины Надежда имеет врачебный стаж 6 лет. Она ведет направления: коррекция массы тела и дефицитных состояний с подбором препаратов и БАДов; профилактика сердечно-сосудистых болезней и нарушения работы внутренних органов; разработка индивидуального рациона и коррекция метаболических нарушений: инсулинорезистентности, преддиабета, сахарного диабета, жирового гепатоза, подагры, ферритина.

Также мы узнали, какой чай успокаивает и позволяет крепче спать.

Полезные свойства трав: какой чай успокаивает нервную систему

Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, специалист по внутренней медицине Татьяна Георгица (Клиника диетологии Самойленко), рассказала, какой чай помогает уснуть.

По ее словам, перед сном можно пить чаи, которые обладают легкими седативными свойствами, расслабляют организм и улучшают качество сна. Лучше всего для этого подходят напитки из ромашки, мелиссы и пассифлоры. Употребление таких чаев вечером может улучшить засыпание.

"Если человек ищет, какой чай расслабляет, то стоит остановить свой выбор на ромашковом чае. Он способен успокоить, снизить тревожность и способствовать более глубокому сну. Утром вы будете чувствовать себя спокойнее и свежее",- добавила врач.

Какой чай полезен для поджелудочной железы и снижает уровень сахара в крови

По словам терапевта, поджелудочная железа выполняет две важные функции - синтезирует гормон инсулин, который регулирует уровень сахара в крови, и выделяет ферменты, способствующие расщеплению белков, жиров и углеводов в кишечнике. Если есть хроническое воспаление поджелудочной железы, то полезным может быть употребление куркумы, поскольку она обладает выраженным противовоспалительным действием.

"Есть много чаев, которые считаются полезными для печени, но их свойства часто преувеличивают. Полностью защитить этот орган ни один чай не может, но определенную поддержку может обеспечить расторопша благодаря содержанию силимарина - соединения с антиоксидантными свойствами", - добавила она.

Татьяна Георгица также рассказала, какой чай снижает сахар в крови. По ее словам, не стоит ожидать, что после употребления таких напитков уровень глюкозы сразу пойдет вниз - их действие слишком слабое для эффективного контроля диабета, эта болезнь не лечится травяными чаями. Однако некоторые растения действительно могут немного снизить уровень сахара.

Например, джимнема может снижать всасывание глюкозы в кишечнике, что положительно влияет на уровень сахара в крови после еды. Хотя это растение не растет в Украине, иногда можно найти чай из него. Также умеренное снижение уровня сахара могут обеспечить напитки из каркаде и листьев шелковицы, которые уменьшают резкие подъемы глюкозы после углеводных блюд.

справка Татьяна Георгица Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Врач клиники диетологии Самойленко, общий врачебный стаж 4 года. Окончила ОНМедУ (Одесский национальный медицинский университет), проходила специализацию в НУОЗУ им. П.Л. Шупика и НМУ им. Направления работы: составление индивидуального рациона, при необходимости адаптированного для конкретного состояния здоровья, заболевания эндокринной системы (в том числе сахарный диабет, заболевания щитовидной железы), метаболические нарушения (метаболический синдром, гиперхолестеринемия, жировой гепатоз, подагра), дефицитные состояния, коррекция веса и лечение ожирения.

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