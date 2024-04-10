Ученые рекомендовали снизить потребление соли ил вовсе заменить ее.

Употребление меньшего количества соли в пище может показаться скучным, но польза от этого может быть такой же большой, как снижение риска смерти.

Согласно новому исследованию, использование заменителя соли при приготовлении пищи связано с более низким риском преждевременной смерти по любой причине или от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет CNN.

"Мы очень рады возможности предоставить доказательства того, что заменители соли эффективны", - прокомментировал старший автор исследования доктор Лоай Альбаркуни, доцент Института доказательных исследований.

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В исследовании приняли участие 35 251 человек из разніх стран. Средний возраст испытуемых составлял около 64 лет и имел риск сердечно-сосудистых заболеваний выше среднего.

Исследователи выяснили, что замена соли также связана со снижением содержания натрия в моче и артериального давления, эффект аналогичен эффекту от лекарств от артериального давления. Это может объяснить снижение риска смерти, сказал Альбаркуни.

В ходе испытаний сравнивали использование поваренной соли, состоящей примерно из 100% хлорида натрия, иногда с добавлением йода, с использованием заменителя соли, содержащего от 25% до 30% хлорида калия и от 60% до 75% хлорида натрия.

"Это не самое убедительное исследование, на котором можно основывать множество выводов. Но это дополняет совокупность доказательств и сигнализирует о том, что отказ от соли является большим плюсом", - сказал доктор Эндрю Фриман, профилактический кардиолог и директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и оздоровлению в Национальном еврейском здравоохранении в Денвере.

"Если это хлорид натрия, хлорид калия или хлорид магния, то это все соль. А лучший способ получить калий в организме - это есть фрукты и овощи - там калия больше всего", - добавил он.

"Есть несколько физических признаков того, что вы едите слишком много соли, например, вздутие живота или отек, усталость, высокое кровяное давление, повышенная жажда и/или мочеиспускание", - пояснил Альбаркуни.

По словам экспертов, помимо снижения потребления соли путем простого ее исключения из домашней кухни, вы также можете попробовать приобрести заменители соли или использовать вместо нее бессолевые приправы, чтобы придать еде больше вкуса.

Недосоленная еда поначалу может показаться скучной, но вкусовые рецепторы могут приспособиться всего за пару недель, сказал Фриман, поэтому дайте себе время приспособиться.

Чем опасна соль

Соль - это вещество, в состав которого входит 40% натрия и 60% хлорида. Есть норма употребления соли, если ее придерживаться, то эта приправа не навредит организму. Идеальное количество соли в день, по данным Американской кардиологической ассоциации, - 1500 миллиграммов. Согласно ряду исследований, чрезмерное потребление соли провоцирует возникновение различных проблем со здоровьем.

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