Известно, что новый закон о мобилизации начнет действовать 18 мая.

В Министерстве здравоохранения разъяснили основные нормы, которые предусмотрены законом №3633-ІХ о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, связанные с медициной.

В Минздраве объяснили, что все граждане должны обязательно пройти медицинский осмотр, в рамках которого будет определено, могут ли они быть пригодными к военной службе. Отмечается, что те, кто имеет психологическое и/или медицинское образование, могут пройти военную службу по контракту сроком на один год.

Согласно закону, бойцам, которые проходят лечение за рубежом, нужно пройти военно-врачебную комиссию в дистанционном формате. Это будет делаться для того, чтобы решить, нуждаются ли они в длительном лечении.

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Также в министерстве уточнили категории тех мужчин, которые имеют право на отсрочку, а именно:

люди с инвалидностью или те, кто, согласно заключению ВВК, является временно непригодным по состоянию здоровья;

те, кто ухаживают за больными членами своей семьи, если нет других родственников или же за родителями мужа или жены, если они сами не могут о себе позаботиться;

те, кто имеет мужа или жену с I, II или III группой инвалидности при условии, если она приобретена вследствие определенных заболеваний;

студенты, которые получают уровень образования, который выше предыдущего.

Кроме того, в законе предусматривается проверка решений медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Речь идет о мужчинах в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 года впервые установили инвалидность II и III групп. Они должны пройти медицинский осмотр повторно.

За исключением тех, кто приобрел инвалидность:

в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности и/или по результатам заболеваний;

вследствие ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Украины;

вследствие отсутствия конечности, кистей (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов;

из-за онкологического заболевания;

вследствие интеллектуальных нарушений или психических расстройств;

в связи с церебральным параличом или другим паралитическим синдромом или причинами инвалидности с детства.

"Отдельно подчеркиваем, что мужчинам в возрасте 25-50 лет, которые впервые получили группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, пока самостоятельно являться на переосвидетельствование МСЭК не нужно", - добавили в Минздраве.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее адвокат Ярослав Куц рассказал, какие полномочия появятся у полиции после того, как начнет действовать новый закон о мобилизации. В то же время он напомнил, что полиция не имеет права вручать повестки, это не их функция, однако сможет актуализировать информацию в системе "Оберіг", редактировать ее при необходимости.

В свою очередь Юрист Евгения Захарченко объяснила, у кого и при каких условиях могут изъять автомобиль на нужды ВСУ после 18 мая. Она заверила, что забирать машины будут не у всех граждан.

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