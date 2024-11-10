Диетологи сказали, что семена чиа могут принести пользу организму - с водой или без нее.

Специалисты аргументировали, что воду можно использовать в качестве средства для получения пользы для здоровья от некоторых богатых питательными веществами продуктов.

Так, к примеру, лимонная вода - утренний напиток, который помогает пищеварительному тракту, заставляя все внутри двигаться. Она также поддерживает печень, почки, иммунную систему и кожу. Добавление имбиря в воду помогает при тошноте и поддерживает здоровье сердца. Еще кое-что, что вы можете включить в рацион: семена чиа в воде.

Почему семена чиа полезны

Диетолог Эбби Лангер сказала, что семена чиа могут принести пользу организму - с водой или без нее. "Они являются источником клетчатки и полезных жиров", - отметила она.

Видео дня

По ее словам, около двух столовых ложек семян чиа содержит около 10 граммов клетчатки - почти половину суточной нормы. Получение достаточного количества клетчатки важно для поддержания нормальной работы пищеварительной системы, а также связано с поддержкой здоровья сердца.

Порция семян чиа весом в одну унцию также содержит около 9 граммов жира, который, по словам диетолога Кэти Хейк в основном состоит из омега-3 жирных кислот, связанных с пользой как для сердца, так и для мозга.

Семена чиа также являются богатым источником белка, кальция и железа. Кроме того, Хейк отметила, что семена чиа полны антиоксидантов, которые помогают защититься от хронического воспаления - первопричины почти всех заболеваний.

Полезны ли семена чиа в воде

Лангер говорит, что, хотя это не делает питательные свойства семян чиа более сильными, это меняет консистенцию, что может быть полезно для питья или добавления в определенные типы продуктов. Чтобы приготовить воду из семян чиа, просто смешайте ¼ стакана семян чиа с одним стаканом воды.

"Семена чиа образуют гель при смешивании с водой", - сказала Лангер. Если у вас запор, то питье воды из семян чиа может помочь. Но она предостерегла от выпивания целого стакана, потому что слишком быстрое употребление большого количества клетчатки может вызвать расстройство пищеварения. Совет для тех, кто впервые пьет воду из семян чиа - начать с малого, потягивая совсем немного, чтобы не перегружать пищеварительную систему, особенно если вы не привыкли есть много продуктов с высоким содержанием клетчатки.

"Вода из семян чиа может быть полезна всем, кто хочет улучшить здоровье мозга, сердца или просто хочет попробовать что-то новое", - добавила Хек.

Вы могли слышать, что пить воду из семян чиа можно использовать для подавления аппетита. Лангер не предлагает использовать напиток таким образом. "Рекомендую есть, если вы голодны, а не пытаться подавить аппетит", - сказала она.

Хейк также говорит, что, хотя питье воды из семян чиа или добавление ее в пищу может быть полезным, не стоит ждать, что это решит все проблемы со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: