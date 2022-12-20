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Никогда не выливайте рассол квашеной капусты. Его полезные свойства вас удивят, если вы о них еще ничего не слышали. Сок насыщен огромным количеством витаминов и при правильном использовании помогает справляться с массой недугов.

Ранее мы предлагали самый правильный рецепт квашеной капусты, как у бабушки.

Сок квашеной капусты - польза и вред

Во-первых, сок или рассол квашеной капусты пьют при болях в горле. Также помогает капустный рассол от запора, действуя как мягкое слабительное.

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Во-вторых, значительное содержание аскорбиновой кислоты в капустном рассоле благоприятно влияет на имунную систему, защищая организм от вирусных болезней. А содержание калия - оптимизирует работу почек, сердца, и, конечно же, нервной системы.

В-третьих, молочная и уксусная кислота в рассоле улучшают пищеварение, способствуя выводу шлаков. Собственно, потому его советуют пить тем, кто хочет похудеть.

Важно знать, как использовать рассол от квашеной капусты правильно, чтобы не переборщить и в итоге не навредить своему организму. Например, в случае злоупотребления он может вызвать диарею.

Чрезмерное употребление капустного рассола противопоказано тем, у кого: аритмия, гипертоническая болезнь, заболевания почек или поджелудочной железы. Есть риск усугубить течение болезней, так что, лучше быть максимально осторожными.

Что лечит сок квашеной капусты - список заболеваний

Рассол квашеной капусты помогает, в частности, справляться с такими заболеваниями, как:

бронхиальная астма;

стоматит;

бронхит;

туберкулез;

колит;

гастрит;

диабет;

геморрой.

Главное условие - правильно употребление рассола.

Как правильно пить рассол квашеной капусты - советы

Перед тем, как пить рассол, его стоит разбавить кипяченой водой в соотношении 1:3. Желательно за раз выпивать не больше 50 мл, в день - до 500 мл. Советуют употреблять сок квашеной капусты за два часа перед обедом и спустя час после каждого приема пищи.

Следуя этим рекомендациям, можно получить максимально положительный результат.

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