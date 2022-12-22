Активность заболеваний наблюдается в западных областях государства, отметил главный санитарный врач.

Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ не превышен ни в одной области Украины.

За последнюю неделю заболели ОРВИ и гриппом почти 123 тыс. человек, из них почти 55% - дети до 17 лет, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас ни в одной области страны эпидпорог не превышен. Активность гриппа и ОРВИ наблюдается в западных регионах страны. А с начала подъема заболеваемости переболели почти 1 млн украинцев", - рассказал он.

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Кузин отметил, что сейчас эпидемиологические показатели находятся на самом низком уровне за последние почти 3-4 года.

По его словам, в этом году Украина получила рекордное количество вакцин против гриппа в качестве гуманитарной помощи - около 220 тыс. доз. Вместе с тем на частном рынке в аптеках сейчас есть около 150 тыс. доз вакцин.

"По состоянию на 22 декабря вакцинировано чуть более 57 тыс. украинцев, то есть сейчас есть еще определенный резерв для того, чтобы вакцинироваться", - добавил главный государственный санврач.

Помощь США Украине в гуманитарной сфере - это надо знать

Как сообщал УНИАН, Украина получит от Соединенных Штатов Америки 17 млн долларов на восстановление системы общественного здоровья.

В частности, 5,3 млн долларов будут направлены на предотвращение, выявление и реагирование по сдерживанию роста устойчивости к противомикробным препаратам, 7,7 млн - на усиление систем эпиднадзора и возможностей лабораторий, 2,6 млн - на усиление управления чрезвычайными ситуациями в сфере общественного здоровья, а 1,2 млн - на совершенствование систем модернизации данных.

Кроме того, 21 декабря американский президент Джо Байден во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет более 375 млн долларов на срочно необходимую гуманитарную помощь для Украины.

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