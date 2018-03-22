На отчетной неделе летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано.

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в трех регионах Украины.

Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ остается на уровне прошлой недели.

Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 565,5 на 100 тыс. населения, что на 0,7% меньше эпидемического порога по Украине.

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Однако эпидемический порог превышен в 3-х областях: Житомирской (на 20,6%), Черновицкой (на 16,8%) и Закарпатской (на 10,5%).

Гриппом и ОРВИ заболели 219 398 человек, из них 62,4% – дети. Наблюдается региональное географическое распространение и средняя интенсивность активности гриппа и ОРВИ.

На отчетной неделе летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано.

С начала эпидемического сезона в Украине прививки против гриппа сделали 182 588 человек.