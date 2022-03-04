Больницы и родильные дома столицы работают.

В Киеве в течение последних 8 дней родились 390 малышей: 199 мальчиков и 191 девочка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он отметил, что Киев продолжает готовиться к обороне. На улицах все больше блокпостов, ограничительных блоков и противотанковых ежей.

"Больницы города всем необходимым обеспечены. Работают. Врачи находятся на боевом дежурстве. Родильные дома столицы тоже работают, и в течение последних 8 дней в Киеве родились 390 малышей: 199 мальчиков и 191 девочка", - сообщил Кличко.

В то же время, добавил мэр, в Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали Байрактаром.

Кроме того, городской голова напомнил о работе гуманитарного штаба столицы.

Как сообщал УНИАН, ранее российский снаряд попал в роддом под Киевом.

Также российские оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе.

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