В Киеве в течение последних 8 дней родились 390 малышей: 199 мальчиков и 191 девочка.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
Он отметил, что Киев продолжает готовиться к обороне. На улицах все больше блокпостов, ограничительных блоков и противотанковых ежей.
"Больницы города всем необходимым обеспечены. Работают. Врачи находятся на боевом дежурстве. Родильные дома столицы тоже работают, и в течение последних 8 дней в Киеве родились 390 малышей: 199 мальчиков и 191 девочка", - сообщил Кличко.
В то же время, добавил мэр, в Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали Байрактаром.
Кроме того, городской голова напомнил о работе гуманитарного штаба столицы.
Как сообщал УНИАН, ранее российский снаряд попал в роддом под Киевом.
Также российские оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе.