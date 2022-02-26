Виктор Ляшко заверил, что медицинская система Украины продолжает работать, а Минздрав прилагает все усилия, чтобы больницы были обеспечены всем необходимым.

По состоянию на 26 февраля от рук российских захватчиков погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранения получили 1 тыс. 115 человек, из которых 33 – несовершеннолетние.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также российские оккупанты обстреливают авто "скорой помощи", грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

Вместе с тем, по его словам, медицинская система продолжает работать, а Минздрав прилагает все усилия, чтобы больницы были обеспечены всем необходимым.

"Невероятно горжусь нашими медиками! Вы наравне с военными, силовиками и спасателями невероятно держите удар! Ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь. Никто не испугался, и все мужественно смотрим в глаза врагу. Мы на своей земле! Мы защищаем свои семьи! Каждый на своем месте, как умеет!", - заявил министр здравоохранения.

Ляшко также рассказал, что минувшей ночью в Херсоне в одном из роддомов, в обустроенном бомбоубежище под звуки взрывов родились два мальчика.

Отдельно глава Минздрава подчеркнул, что каждый пациент, независимо от причины госпитализации, должен получить помощь. К примеру, если речь идет о пациентах с COVID-19 в палатах интенсивной терапии, то государство делает все возможное, чтобы они были обеспечены кислородом: договаривается с перевозчиками и обеспечивает логистику.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 февраля, советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что российские войска только за последние сутки обстреляли по меньшей мере 40 гражданских объектов инфраструктуры.