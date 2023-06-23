Бумажный рецепт будет действовать только на временно оккупированных, прифронтовых территориях и там, где ведутся активные боевые действия.

С 1 июля медицинские препараты по программе "Доступные лекарства" будут отпускаться только по электронному рецепту, сообщает пресс-служба правительства в Телеграм-канале.

"Начиная с 1 июля норма, согласно которой "Доступные лекарства" будут отпускаться только по электронному рецепту, возвращается", - говорится в сообщении.

При этом, бумажный рецепт в рамках программы "Доступные лекарства" продолжит действовать лишь на временно оккупированных, прифронтовых территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия.

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Вместе с тем, на всей территории Украины по просьбе пациента врач сможет дополнительно распечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте.

Программа "Доступные лекарства" - что известно

Как сообщал УНИАН, "Доступные лекарства" — правительственная программа, обеспечивающая полную или частичную оплату стоимости некоторых лекарственных средств из бюджетных средств.

С начала 2023 года "Доступные лекарства" по электронному рецепту получили уже более 1,5 миллиона украинцев. Это пациенты, которые нуждаются в амбулаторном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета первого/второго типа, несахарного диабета, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии.

За период полномасштабной войны (с марта 2022 г. по июнь 2023 г.) было погашено 14 млн электронных рецептов по программе "Доступные лекарства".

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