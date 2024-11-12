Некоторым людям японская диета противопоказана, предупредила диетолог.

Не все знают, как быстро похудеть в домашних условиях без проблем для здоровья и поэтому иногда испытывают различные диеты. Одна из известных диет - японская. Это метод питания, который рассчитан на 14 дней.

Подробно об этой диете корреспонденту УНИАН рассказала диетолог-эндокринолог Анастасия Соколова. По словам эксперта, цель японской диеты - резкое снижение веса за счет строгого ограничения потребления целых групп продуктов в рационе.

Этой диеты нельзя долго придерживаться, поскольку во время нее питание человека несбалансированное.

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Японская диета на 14 дней - оригинал противопоказан ряду групп людей

Такой диеты не следует придерживаться людям с хроническими заболеваниями, например, с сахарным диабетом, тем, у кого есть нарушения углеводного обмена, лицам с преддиабетом и ожирением.

Еще такой метод питания противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта - холецистит, панкреатит, язвенная болезнь желудка. Кроме того, не стоит придерживаться японской диеты тем, кто имеет какие-то острые заболевания, в том числе ОРВИ или грипп.

Еще не следует на ней "сидеть" детям, подросткам, беременным женщинам и тем, которые вскармливают детей грудным молоком.

Этим группам людей не подходит такая диета, поскольку им нужно регулярно есть, и рацион должен быть питательным.

Кому не противопоказана японская диета на 14 дней

Никому не рекомендовано придерживаться этой диеты длительное время, но взрослые условно здоровые люди могут рассмотреть вариант такого питания на протяжении двух недель, если им нужно с определенной целью быстро избавиться от веса.

Японская диета на 14 дней - таблица продуктов

При соблюдении японской диеты резко ограничивается калорийность рациона - она в сутки должна составлять 800-1000 ккал. Для взрослого человека - это супердефицитное питание. Взрослым женщинам в сутки нужно не менее 1800 ккал, а мужчинам - не менее 2500.

Диетолог также подробно объяснила, как похудеть в домашних условиях на такой диете. По ее словам, необходимо отказаться от целых групп продуктов - углеводов (крупы, макароны, фрукты, добавляемый сахар), жирных кисломолочных продуктов (творог, сливки), жирных сортов мяса (свинина, баранина, гусятина), различных видов масел, семян и орехов. Кроме того, нельзя потреблять авокадо. Кроме сахара нельзя потреблять и соль.

Соколова добавила, что иногда утром можно съесть один хлебец или два. Этот продукт является источником длинных углеводов и клетчатки.

Врач также сообщила, что можно потреблять на такой диете. Разрешенными продуктами являются рыба, яйца, зелень, овощи (исключение - сладкие корнеплоды, например, тыква), курятина, кролик, индейка, телятина, говядина, зеленый чай.

Разрешенные продукты нельзя жарить, их отваривают, запекают или готовят на пару.

Как быстро похудеть - пример рациона на японской диете

Завтрак на такой диете максимально простой. Вот что можно употреблять в пищу:

Выпить зеленый чай или кофе без сливок;

Иногда можно съедать цельнозерновые хлебцы (один или два).

На обед и ужин на такой диете едят мясо, рыбу или омлет с салатами.

Диетолог отметила, что за время соблюдения диеты можно похудеть на 10 килограммов, но это нездоровый способ снижения веса и, за счет того, что человек откажется от сахара и соли, его организм, в первую очередь, потеряет много воды.

Эксперт подчеркнула, что это рикошетный способ снижения веса, то есть вес вернется через некоторое время после прекращения соблюдения этой диеты.

Врач объяснила, как похудеть на 10 кг и также предупредила о серьезном последствии такой эффективной диеты:

Резкое ограничение в еде будет влиять на ментальное состояние и повышать риск развития нарушений пищевого поведения. То есть в течение двух недель человек сможет придерживаться японской диеты, сделает минус 10 кг. Потом он рикошетно будет набирать вес, из-за этого будет иметь подавленное настроение и еще больше переедать.

И это порочный круг: человек отказался от еды - похудел - начал заедать - восстановился вес и потом все начинается с начала.

Собеседница сказала, что японская диета на 14 дней минус 10 кг обеспечит, но, если запустится порочный круг, то люди из него долго выходят и получают проблемы с психологическим здоровьем.

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