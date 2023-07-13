Уровень радиационного загрязнения будет зависеть от изотопного состава, который будет выбрасываться в окружающую среду.

Худшим вариантом развития событий на Запорожской АЭС является вывод энергоблока на мощность, а затем совершение Россией теракта на уже работающем реакторе, рассказал в интервью "Укринформ" заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что определенная часть энергоблоков на ЗАЭС пока не эксплуатируется, а значит там нет радиоактивного йода, выброс которого может произойти во время потенциальной аварии. "Но надо рассматривать все возможные сценарии аварийной ситуации, поскольку мы говорим о терроризме. И наихудшим вариантом развития событий является вывод энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе. Тогда действительно может произойти выброс радиоактивного йода", - констатировал Кузин.

Любые изотопы будут приводить к суммарному облучению определенного количества населения. По словам замминистра, среднестатистическая зона поражения варьируется от 30 до 50 км вокруг АЭС.

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"Такое расстояние зависит от мощности атомных станций. Относительно ЗАЭС речь идет о 50-километровой зоне, поскольку это одна из самых мощных атомных станций. Поэтому мы рассчитываем, что уровень загрязнения на этой территории может быть таким, что скорее всего будет необходима эвакуация, если сам этот выброс и авария будут максимально возможного уровня. Но, хочу подчеркнуть, что более подробные прогнозы можно предоставлять тогда, когда мы будем иметь подробную информацию о фактической чрезвычайной ситуации, которая уже случилась", - ответил представитель Минздрава.

Отдельно он объяснил, как нужно действовать гражданам, оказавшимся в этой зоне поражения. "Базовое первое действие, которое должно быть для всех универсальным - люди должны понимать, что в случае аварии они должны зайти в помещение, закрыть окна, двери, снять грязную одежду, принять душ, оставаться в помещении и обязательно ждать информации от официальных источников". - пояснил Кузин.

Лишь после дополнительных исследований факторов окружающей среды, выяснения масштабов аварии формируются безопасные пути эвакуации.

Кузин категорически не рекомендует гражданам самим эвакуироваться, поскольку в таких случаях возрастают риски, что пострадавшие по ошибке отправятся в еще более загрязненную зону.

Уровень радиационного загрязнения будет зависеть от изотопного состава, который будет выбрасываться в окружающую среду.

Ситуация на ЗАЭС - главное

ЗАЭС оказалась под оккупацией России еще зимой 2022 года, с тех пор агрессор использует станцию как "щит" от огневого ответа ВСУ. Но с началом украинского контрнаступления ситуация с безопасностью на АЭС резко обострилась.

Украинская власть считает вполне реальным сценарий, при котором Россия подорвет оккупированную ею Запорожскую АЭС. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, это может произойти в случае неизбежной деоккупации Запорожской области.

Недавно эксперты МАГАТЭ заявили, что на ЗАЭС планируют перевод 4-го реакторного блока с холодного останова в горячий. Два основных водоема для охлаждения реакторов Запорожской атомной станции имеют стабильный уровень воды, который снижается на 1-2 см за сутки из-за испарения и использования.

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