Украинцы не понаслышке знают, что такое высокое давление или гипертония. Постоянный стресс, чрезмерная работа, плохие привычки и ненадлежащее питание – все это плохо сказывается на здоровье.
Некоторые продукты позволяют контролировать давление и соответственно предотвращать кризисные состояния. Правда, хронические состояния необходимо лечить, а значит нужно обратиться к врачу.
УНИАН разбирался, какие продукты нельзя при гипертонии, а какие продукты быстро снижают давление.
- Продукты, которые нельзя употреблять гипертонику
- Какие продукты быстро снижают давление
- Можно ли есть яйца при гипертонии
- Что нельзя пить при повышенном давлении
- Какой напиток быстро снижает давление
- Как правильно спать при повышенном давлении
Для начала разберемся, что нельзя есть при гипертонии. Давление поднимается из-за сужения сосудов. Таким образом, продукты, которые влияют на этот процесс, лучше исключить из рациона или минимизировать.
Продукты, которые нельзя употреблять гипертонику
- мясные крепкие бульоны;
- жирное мясо, в частности свинина;
- холодец;
- копчености;
- маргарин;
- жареное;
- острое;
- алкоголь;
- соленая пища;
- сладкое;
- мучное.
Какие продукты быстро снижают давление
Не стоит отчаиваться, ведь есть продукты, которые, наоборот, снижают давление. Для такого эффекта в них должны содержаться калий, магний и клетчатка. И в то же время не должно быть в составе натрия.
Продукты, которые снижают давление
- руккола;
- капуста;
- репа;
- зелень;
- шпинат;
- свекла;
- ягоды, содержащие флавониды, в частности черника, малина и клубника;
- обезжиренное молоко и йогурт;
- овсяная каша;
- бананы;
- лосось;
- семечки подсолнечника и тыквы;
- темный шоколад;
- некоторые приправы, например чеснок, чабрец, розмарин, базилик, корица;
- гранаты.
Можно ли есть яйца при гипертонии
Все слышали про холестерин в куриных яйцах и многие бояться их есть. Ученые выяснили, что при высоком давлении яйца можно употреблять в пищу. В них содержится пептид, который способствует снижению давления.
Что нельзя пить при повышенном давлении
Некоторые напитки также могут приводить к повышению давления. Если у вас гипертония, то от них лучше отказаться.
При повышенном давлении нельзя пить:
- крепкий чай;
- кофе.
Что лучше пить при повышенном давлении
- травяные отвары;
- цикорий.
Многие задаются вопросом: "Можно ли пить воду при повышенном давлении?". Да, еще раз да, но не в большо количестве одновременно. Лучше пить равными порциями в течении дня.
Дело в том, что большое количество жидкости может привести к проблемам в работе почек, что приведет к повышению давления. Кроме того, большое количество жидкости может привести к спазму сосудов.
Какой напиток быстро снижает давление
Некоторые напитки способны снижать давление, в частности те, что содержат калий, а именно:
- тыквенный сок;
- томатный сок;
- ананасовый сок;
- яблочный сок;
- свекольный сок.
Как правильно спать при повышенном давлении
Сон является неотъемлемой частью нашей жизни и пренебрежение им приводит к проблемам со здоровьем. Многие украинцы, страдающие гипертонией, бояться спать, пока давление не придет в норму.
Считается, что лучшая поза для сна при высоком кровяном давлении – на левом боку. В таком положении снижается давление в сосудах, которые идут к сердцу.