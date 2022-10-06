Что можно, а что нельзя есть при высоком давлении / фото ua.depositphotos.com

Украинцы не понаслышке знают, что такое высокое давление или гипертония. Постоянный стресс, чрезмерная работа, плохие привычки и ненадлежащее питание – все это плохо сказывается на здоровье.

Некоторые продукты позволяют контролировать давление и соответственно предотвращать кризисные состояния. Правда, хронические состояния необходимо лечить, а значит нужно обратиться к врачу.

УНИАН разбирался, какие продукты нельзя при гипертонии, а какие продукты быстро снижают давление.

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Для начала разберемся, что нельзя есть при гипертонии. Давление поднимается из-за сужения сосудов. Таким образом, продукты, которые влияют на этот процесс, лучше исключить из рациона или минимизировать.

Продукты, которые нельзя употреблять гипертонику

  • мясные крепкие бульоны;
  • жирное мясо, в частности свинина;
  • холодец;
  • копчености;
  • маргарин;
  • жареное;
  • острое;
  • алкоголь;
  • соленая пища;
  • сладкое;
  • мучное.

Какие продукты быстро снижают давление

Не стоит отчаиваться, ведь есть продукты, которые, наоборот, снижают давление. Для такого эффекта в них должны содержаться калий, магний и клетчатка. И в то же время не должно быть в составе натрия.

Продукты, которые снижают давление

  • руккола;
  • капуста;
  • репа;
  • зелень;
  • шпинат;
  • свекла;
  • ягоды, содержащие флавониды, в частности черника, малина и клубника;
  • обезжиренное молоко и йогурт;
  • овсяная каша;
  • бананы;
  • лосось;
  • семечки подсолнечника и тыквы;
  • темный шоколад;
  • некоторые приправы, например чеснок, чабрец, розмарин, базилик, корица;
  • гранаты.

Можно ли есть яйца при гипертонии

Все слышали про холестерин в куриных яйцах и многие бояться их есть. Ученые выяснили, что при высоком давлении яйца можно употреблять в пищу. В них содержится пептид, который способствует снижению давления.

Что нельзя пить при повышенном давлении

Некоторые напитки также могут приводить к повышению давления. Если у вас гипертония, то от них лучше отказаться.

При повышенном давлении нельзя пить:

  • крепкий чай;
  • кофе.

Что лучше пить при повышенном давлении

  • травяные отвары;
  • цикорий.

Многие задаются вопросом: "Можно ли пить воду при повышенном давлении?". Да, еще раз да, но не в большо количестве одновременно. Лучше пить равными порциями в течении дня.

Дело в том, что большое количество жидкости может привести к проблемам в работе почек, что приведет к повышению давления. Кроме того, большое количество жидкости может привести к спазму сосудов.

Какой напиток быстро снижает давление

Некоторые напитки способны снижать давление, в частности те, что содержат калий, а именно:

  • тыквенный сок;
  • томатный сок;
  • ананасовый сок;
  • яблочный сок;
  • свекольный сок.

Как правильно спать при повышенном давлении

Сон является неотъемлемой частью нашей жизни и пренебрежение им приводит к проблемам со здоровьем. Многие украинцы, страдающие гипертонией, бояться спать, пока давление не придет в норму.

Считается, что лучшая поза для сна при высоком кровяном давлении – на левом боку. В таком положении снижается давление в сосудах, которые идут к сердцу.

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