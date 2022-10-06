УНИАН разбирался, какие продукты нельзя при гипертонии, а какие продукты быстро снижают давление.

Украинцы не понаслышке знают, что такое высокое давление или гипертония. Постоянный стресс, чрезмерная работа, плохие привычки и ненадлежащее питание – все это плохо сказывается на здоровье.

Некоторые продукты позволяют контролировать давление и соответственно предотвращать кризисные состояния. Правда, хронические состояния необходимо лечить, а значит нужно обратиться к врачу.

УНИАН разбирался, какие продукты нельзя при гипертонии, а какие продукты быстро снижают давление.

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Для начала разберемся, что нельзя есть при гипертонии. Давление поднимается из-за сужения сосудов. Таким образом, продукты, которые влияют на этот процесс, лучше исключить из рациона или минимизировать.

Продукты, которые нельзя употреблять гипертонику

мясные крепкие бульоны;

жирное мясо, в частности свинина;

холодец;

копчености;

маргарин;

жареное;

острое;

алкоголь;

соленая пища;

сладкое;

мучное.

Какие продукты быстро снижают давление

Не стоит отчаиваться, ведь есть продукты, которые, наоборот, снижают давление. Для такого эффекта в них должны содержаться калий, магний и клетчатка. И в то же время не должно быть в составе натрия.

Продукты, которые снижают давление

руккола;

капуста;

репа;

зелень;

шпинат;

свекла;

ягоды, содержащие флавониды, в частности черника, малина и клубника;

обезжиренное молоко и йогурт;

овсяная каша;

бананы;

лосось;

семечки подсолнечника и тыквы;

темный шоколад;

некоторые приправы, например чеснок, чабрец, розмарин, базилик, корица;

гранаты.

Можно ли есть яйца при гипертонии

Все слышали про холестерин в куриных яйцах и многие бояться их есть. Ученые выяснили, что при высоком давлении яйца можно употреблять в пищу. В них содержится пептид, который способствует снижению давления.

Что нельзя пить при повышенном давлении

Некоторые напитки также могут приводить к повышению давления. Если у вас гипертония, то от них лучше отказаться.

При повышенном давлении нельзя пить:

крепкий чай;

кофе.

Что лучше пить при повышенном давлении

травяные отвары;

цикорий.

Многие задаются вопросом: "Можно ли пить воду при повышенном давлении?". Да, еще раз да, но не в большо количестве одновременно. Лучше пить равными порциями в течении дня.

Дело в том, что большое количество жидкости может привести к проблемам в работе почек, что приведет к повышению давления. Кроме того, большое количество жидкости может привести к спазму сосудов.

Какой напиток быстро снижает давление

Некоторые напитки способны снижать давление, в частности те, что содержат калий, а именно:

тыквенный сок;

томатный сок;

ананасовый сок;

яблочный сок;

свекольный сок.

Как правильно спать при повышенном давлении

Сон является неотъемлемой частью нашей жизни и пренебрежение им приводит к проблемам со здоровьем. Многие украинцы, страдающие гипертонией, бояться спать, пока давление не придет в норму.

Считается, что лучшая поза для сна при высоком кровяном давлении – на левом боку. В таком положении снижается давление в сосудах, которые идут к сердцу.

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