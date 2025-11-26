Может замедлять биологическое старение: ученые обнаружили новую сторону кофе

Любители кофе имеют лучшие анализы крови по важному показателю.

Исследование показало, что любители кофе могут жить на пять лет дольше, чем те, кто от кофе воздерживается, пишет сайт The Independent.

Кофе, но не более четырех чашек (или эквивалент 400 мг кофеина в день) в день, может замедлить биологическое старение путем удлинения теломер - структур, защищающих концы хромосом. Более короткая длина теломер в этих клетках связана с повышенным риском определенных возрастных заболеваний и считается маркером клеточного старения. Ученые обнаружили, что в умеренных количествах потребление кофе может иметь положительный эффект, но в больших дозах имеет обратный эффект.

"Потребление кофе до лимита рекомендованных чашек в день было связано с пятилетним младшим биологическим возрастом по сравнению с теми, кто не пьет кофе", - отмечают авторы исследования.

Исследователи предположили, что мощные антиоксидантные и противовоспалительные соединения, содержащиеся в кофе, могут быть ответственными за ускорение биологического старения и удлинение теломер. Такие выводы опубликованы в журнале BMJ Mental Health.

Теломеры расположены на конце хромосом, чтобы предотвратить их изнашивание или запутывание - как пластиковые кончики на шнурках обуви. С возрастом теломеры укорачиваются. Но эти структуры чувствительны к диете и, возможно, к кофе, который при умеренном употреблении связан с различными преимуществами для здоровья.

Ученые изучили образцы крови участников исследования, измерив длину теломер в лейкоцитах. Они обнаружили, что у тех, кто выпивал четыре чашки кофе в день, длина теломер была сопоставима с биологическим возрастом на пять лет моложе, чем у тех, кто не пьет кофе. У тех, кто выпивал более пяти чашек кофе в день, наблюдалось повреждение клеток.

Исследователи предполагают, что преимущества кофе против старения обусловлены его антиоксидантными свойствами.

"Теломеры очень чувствительны как к оксидативному стрессу, так и к воспалению, что еще раз подчеркивает, как потребление кофе может помочь сохранить клеточное старение в популяции, патофизиология которой может способствовать ускоренному старению", - пояснили исследователи.

В то же время доктор Элизабет Акам, старший преподаватель биологических наук в Университете Лафборо, которая не участвовала в исследовании, рассказала изданию, что исследователям следовало бы обратить внимание на соединения, содержащиеся в кофе, такие как кофеин, в крови.

"Примечательным ограничением этого исследования является то, что оно рассматривает "кофе" как одно вещество. Однако кофе содержит много разных соединений, и мы не знаем, какие из них были введены, в каких дозах или сколько на самом деле попало в кровь", - сказала она.

