Специалисты отметили, что сахар чрезвычайно влияет на качество сна.

Употребление слишком большого количества сахара может иметь пагубные последствия: от увеличения веса и связанных с ним проблем со здоровьем, болезней сердца, диабета 2 типа и риска рака до старения кожи, прыщей, депрессии и недостатка энергии.

И, если вы перестанете употреблять сахар, то только выиграете. Вы сможете лучше контролировать вес, уровень вашей энергии повысится, вы почувствуете себя лучше в плане психического здоровья, кожа скажет вам спасибо, и вы снизите риск развития ряда заболеваний, пишет Healthdigest.

Кроме того, отказ от сахара может повлиять на качество вашего сна, вы будете спать качественно. Согласно исследованию 2016 года, диеты с высоким содержанием сахара могут сократить продолжительность медленноволнового сна. Медленноволновой сон, также известный как "глубокий сон", носит восстановительный характер. Он влияет на рост, память и иммунитет. Согласно исследованию 2022 года, женщины, которые потребляли много сладкого, в целом сообщали о плохом качестве сна.

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По данным ученых, высокое употребление сладкого может привести к ухудшению качества сна, скачкам уровня сахара в крови, вялости и голоду. По словам клинического психолога, специализирующегося на расстройствах сна, доктора Майкла Бреуса, именно здесь начинается эффект домино. Вы также можете почувствовать голод по ночам, и стремление к большему количеству сладкого, чтобы обуздать этот голод.

Он пояснил, что тело интерпретирует сахар как энергию и готовит вас к активности, тогда как на самом деле вам следует готовиться ко сну. По мнению клинического психолога, плохой сон, вызванный этой чрезмерной стимуляцией, может увеличить неконтролируемые сигналы голода и привести к усилению тяги к сладкому.

Кроме того, повышается уровень сахара в крови, и возникающие в результате сбои также могут привести к жажде и необходимости идти в туалет ночью. Это также может привести к нарушению сна. Кроме того, "сахар потребляет много магния, который регулирует гамма-аминомасляную кислоту или ГАМК, нейромедиатор, ответственный за успокоение нервной системы.Он также способствует расслаблению мышц и выработке мелатонина, одновременно снижая уровень гормона стресса кортизола. Все эти функции помогают заснуть.

Кроме того, чрезмерное употребление сахара может вызвать заболевания, влияющие и на сон. Например, увеличение веса является фактором риска возникновения состояний, связанных со сном, таких как апноэ во сне. Вы задыхаетесь во время сна и у вас возникает бессонница из-за этого нарушения сна, вы можете испытывать дневную сонливость, раздражительность и усталость. Здоровье сердца также может влиять на ваш сон. Например, одышка является симптомом застойной сердечной недостаточности, состояния, которое может быть вызвано плохим питанием, диабетом и увеличением веса, что может затруднить засыпание и сохранение сна. Люди с диабетом 2 типа также имеют более высокий риск развития нарушений сна. Бессонница также является слишком распространенной реальностью у людей с гипертонией.

Другие новости о вреде сахара

Комплексная оценка опубликованных исследований описала вредную связь между болезнями и потреблением сахара. Отмечается, что к пагубным последствиям употребления сахара относятся ишемическая болезнь сердца, ожирение, диабет 2 типа, кариес и некоторые виды рака.

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