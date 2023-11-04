Эксперты рассказали, как алкоголь и другие напитки могут навредить вашему здоровью.

Прежде чем пойти в винный магазин или сделать заказ в кафе, подумайте дважды. Возможно, стоит избегать добавок и сахара, которые могут скрываться в любимых напитках.

Диетологи рекомендовали избегать некоторых напитков, если вы решили позаботиться о своем здоровье. В частности, сладкпя газировка, коктейли и сладкие кофейные напитки - это три типа напитков, которые, по мнению экспертов, могут нанести вред здоровью в целом, пишет Fox News.

Энергетические напитки и напитки перед тренировкой

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Американский диетолог Кайли Иванир сказала, что напитки перед тренировкой и энергетические напитки могут привести к "повышению кровяного давления, стрессу и ухудшению сна", поскольку они содержат избыток кофеина и стимуляторов.

"Другими побочными эффектами чрезмерного употребления стимуляторов, обнаруженных в энергетических напитках перед тренировкой, являются головные боли и тошнота", - детализировала специалист.

Иванир добавила, что такие напитки также содержат искусственные подсластители и ароматизаторы, которые нарушают здоровье кишечника и мозга.

Вместо предтренировочных или энергетических напитков Иванир рекомендовала отдать предпочтение кофе или чаю матча.

Сладкие алкогольные коктейли

Иванир сказала, что сочетание алкоголя и фруктозного сиропа, которые встречаются в коктейлях, вредно для печени. "Это затрудняет способность печени фильтровать токсины и затрудняет преобразование фруктозы в глюкозу. В результате, организм не может провести детоксикацию и откладывает избыток фруктозы в виде жира. Это является одной из причин ожирения печени", - рассказала о последствиях специалист.

Традиционная газировка

Эксперты утверждают, что газировка вредна для здоровья из-за добавления в нее сахара. "Вместо нее я рекомендую выбрать сельтерскую или газированную воду и добавить для вкуса немного сока лайма, лимона или апельсина", - посоветовала диетолог Эмми Горин.

Для сравненя издание привело пример, что банка колы емкостью 12 унций содержит около 10 чайных ложек добавленного сахара.

Холодный чай

Диетолог Цзинань Банна отметила, что не только холодный чай содержит добавленный сахар, но и чай в бутылках или коммерчески приготовленный чай может содержать такое же количество сахара, как и газированные напитки.

"Доказано, что высокое потребление подслащенных напитков, таких как чай со льдом, связано с развитием метаболического синдрома и диабета 2 типа", - сказала она.

Напитки, подслащенные нектаром агавы

Диетологи призвали остерегаться напитков, подслащенных сиропом агавы, поскольку "агава - это кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и с прославленной этикеткой", - сказала Иванир.

"Проблема с употреблением большого количества фруктозы в том, что организму приходится превращать ее в глюкозу в печени, но если фруктозы слишком много, она откладывается в виде жира. В частности, жира на животе", - пояснила специалист и добавила, что фруктоза к тому же очень вредит кишечнику.

Если вы думаете: "Разве во фруктах не много фруктозы?" Тогда подумайте вот о чем: некоторые фрукты вредны, но когда фруктоза находится в естественном виде, покрытым клетчаткой, она не вредна. Поэтому нет необходимости избегать фруктов", - пояснила Иванир.

Соковый "коктейль"

Соки, смешанные с добавками, имеют на этикетке слово "коктейль". "Это ключевое слово, на которое нужно обратить внимание в продуктовом магазине. Оно означает, что сок смешан с добавленным сахаром", - подчеркнула Горин.

"Вместо этого покупайте 100% фруктовый сок", - призвада она.

Искусственно подслащенные напитки

Как отметила Иванир, исследования показали, что искусственные сахара, такие как аспартам и сукралоза, "нарушают микробиом и вредят здоровью нашего кишечника".

"Это вредно для нашего общего здоровья, поскольку кишечник играет ключевую роль во многих системах организма, таких как иммунитет, переработка гормонов, выработка серотонина и усвоение питательных веществ", - сказала Иванир.

Фраппучино

Фраппучино просто не стоит того, чтобы его употребляли. "Фраппучино и другие сладкие кофейные напитки содержат то, что я называю "сладкими жирами" - сочетание сахара из сиропов и ароматизаторов и насыщенных жиров из сливок. Хотя это сочетание сахара и жира придает напитку восхитительный сливочный вкус, это приводит к избыточному накоплению жира из-за повышения уровня гормона инсулина", - пояснила Иванир.

Холодный латте

"В некоторых заведениях этот напиток может содержать больше сахара, чем банка колы, например, карамельный латте, который продают в некоторых заведениях", - сказала Банна и добавила, что подслащенные кофейные напитки были идентифицированы как продукт в рационе, который вносит заметный вклад в потребление добавленного сахара.

Другие рекоммендации по здоровью

Специалисты со всего мира призывают людей употреблять меньше напитков и еды с добавленным сахаром. По их словам, такая продукция вызывает привыкание, негативно сказывается на здоровье, провоцируя ожирение и нездоровое пищевое поведение.

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