Ученые выяснили, что этот напиток уменьшает серое вещество у людей, которые хронически недосыпают.

Употребление слишком большого количества кофе может подавить способность мозга восстанавливаться после хронического недосыпания.

По данным Национальной ассоциации кофе, кофеин является наиболее потребляемым психоактивным веществом в мире. Он является стимулятором, который блокирует рецепторы молекулы аденозина, которая выделяется организмом и способствует сонливости, пишет Newsweek.

Для многих кофеин является средством борьбы с недостатком сна. Но согласно новым исследованиям, проведенным в Швейцарии и Германии, напиток может оказаться контрпродуктивным.

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Было доказано, что даже одна безсонная ночь уменьшает объемы серого вещества в мозге, особенно в областях, участвующих в памяти, восприятии ощущений и сознательном мышлении.

Было доказано, что ежедневное потребление кофеина уменьшает объем серого вещества во внешнем слое мозга, а также в областях, участвующих в долговременной памяти.

"Мы предположили, что серое вещество будет уменьшаться после хронического недосыпания, в то время как сопутствующий прием кофеина может усугубить сокращение серого вещества, вызванное хроническим ограничением сна", - считают ученые.

Чтобы изучить эти эффекты, команда набрала 36 здоровых взрослых, средний возраст 29 лет. Каждый участник прошел девятидневное посещение лаборатории, состоящее из одного дня адаптации, двух базовых дней, пяти дней ограничения сна (то есть пяти часов сна), и день восстановления. Во время периода ограничения сна 19 участников получали 300 мг кофеина в виде трех чашек кофе в день, а 17 получали такое же количество кофе без кофеина.

Изучая данные МРТ, полученные в трех точках на протяжении всего исследования, команда обнаружила, что по сравнению с исходным уровнем хроническое лишение сна было связано с увеличением серого вещества в различных областях мозга в группе, употреблявшей кофе без кофеина. Исследователи отметили, что это свидетельствует о способе мозга адаптироваться и противодействовать негативным последствиям лишения сна.

Однако у участников группы, употреблявшей кофеин, на самом деле наблюдалось уменьшение серого вещества.

"Это исследование выявило обратимую кортикальную пластичность в лобном, височно-затылочном и таламическом сером веществе в ответ на хроническое ограничение сна. Однако эту пластическую реакцию можно подавить или обратить вспять приемом кофеина", - констатировали ученые.

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По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, здоровый взрослый человек может употреблять 400 миллиграммов кофеина в день, что составляет примерно четыре-пять чашек кофе емкостью 230 грамм.

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