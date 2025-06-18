Разбираемся, почему суши считаются вредной едой, сколько можно съесть за раз и от чего могут завестись глисты.

Суши - давно любимое блюдо миллионов, но вокруг него не утихают споры. Кто-то считает ее полезной едой, кто-то - наоборот, полагает, что суши могут быть опасны для здоровья. В чем же настоящая польза суши, есть ли от них вред, а также сколько их можно съесть без опаски, а кому, наоборот, даже один кусочек суши может навредить - специально для УНИАН рассказала врач нутрициолог-диетолог Иванна Лукьянчук.

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Вред и польза суши для здоровья

Как рассказала в комментарии УНИАН нутрициолог-диетолог Иванна Лукьянчук, суши имеют как преимущества, так и недостатки.

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Среди плюсов суши можно выделить такие:

суши - это хороший источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые содержатся в жирных сортах рыбы, в том числе в лососе и тунце, и полезны для сердечно-сосудистой системы, мозга, способствуют уменьшению воспалительных процессов в организме;

рыба и морепродукты - прекрасный источник высококачественного белка (нужен, в частности, для построения и восстановления мышечной ткани);

в водорослях нори есть витамины и минералы - йод, кальций, железо;

в овощах содержатся клетчатка (она улучшает пищеварение) и витамины;

белый рис - источник углеводов, которые обеспечивают организм энергией.

Из минусов:

этот же белый рис - имеет высокий гликемический индекс и может привести к быстрому повышению уровня сахара в крови, что провоцирует накопление жира в организме;

суши с сырой рыбой низкого качества могут стать причиной заражения паразитами и бактериями;

в соевом соусе и некоторых заправках - высокое содержание соли;

роллы с сыром, жареными ингредиентами или майонезом могут быть очень калорийными.

И плюс ко всему следует помнить, что в некоторых видах крупных хищных рыб, например, в тунце, может накапливаться ртуть - таких суши много употреблять не стоит.

Некоторым группам людей лучше вообще отказаться от потребления суши с сырой рыбой:

они запрещены беременным женщинам и тем, которые кормят малышей грудью - они могут "подхватить" паразитов, а лечить их будет трудно, так как нельзя принимать антипаразитарные средства;

категорически запрещены суши детям до 5 лет - у них иммунная и пищеварительная система уязвимы к заражению паразитами;

не стоит есть это блюдо людям, у которых снижен иммунитет, то есть, больным ВИЧ/СПИДом, тем, кто прошел трансплантацию органов, пациентам, которые болеют раком и проходят химиотерапию - организму таких людей также будет сложно противостоять паразитам;

не следует употреблять суши людям с хроническими заболеваниями ЖКТ в состоянии обострения (гастритом, язвенной болезнью, панкреатитом или холециститом) - из-за наличия в рисе уксуса, добавления острых соусов и сырой рыбы может раздражаться слизистая оболочка желудка.

аккуратно есть суши надо людям, которые имеют сахарный диабет - рис провоцирует скачки уровня сахара в крови.

Не рекомендуется также потреблять суши также пожилым людям, поскольку у них потенциально слабый иммунитет и медленный обмен веществ.

От чего могут завестись глисты после суши

"Вероятность того, что, съев суши, вы подхватите глисты, есть, - говорит Иванна Лукьянчук. - Так как основным ингредиентом суши является сырая рыба, то в ней могут содержаться личинки паразитов, в том числе аниказидов или ленточных червей. И, конечно же, если рыба не прошла шоковую заморозку, то риск заражения паразитами будет возрастать".

При шоковой заморозке, объясняет врач, эти паразиты погибают, и риск заражения глистами после потребления такой рыбы минимален. Именно поэтому стоит идти на суши в проверенные заведения, которые используют рыбу после шоковой заморозки.

Могут ли быть глисты в запеченных роллах? По словам диетолога, в случае, когда продукт проходит термическую обработку - жарку, варку, запекание - паразиты и бактерии уничтожаются.

Наиболее безопасные суши и роллы - это, в частности, запеченные роллы, роллы с креветкой темпура, с копченым угрем и унаги, с качественными крабовыми палочками, с омлетом или сырные. Еще к более безопасным роллам и суши можно отнести те, ингредиенты которых были замаринованы или закопчены. В то же время самыми опасными можно назвать классические нигири, сашими и роллы с сырой рыбой, в том числе с тунцом, лососем,

- объясняет эксперт.

Сколько суши можно съесть в день

Многих интересует: сколько роллов можно съесть за раз? По словам эксперта, этот вопрос очень индивидуален, потому что все зависит от очень многих факторов - состава суши, индивидуальной переносимости и общего состояния желудочно-кишечного тракта человека.

В среднем в день взрослому здоровому человеку в день можно съедать от 8 до 12 кусочков качественных свежих суши,

- говорит диетолог.

Также суши могут быть частью сбалансированного рациона, - главное потреблять их нечасто и в умеренных количествах. Следует помнить, что рис в составе суши, а также соусы (майонез, унаги), кляр - достаточно калорийные. В соевом соусе содержится много соли, поэтому его потребление может спровоцировать задержку воды в организме - и человек якобы прибавляет в весе.

Тем, кто заботится о фигуре или хочет похудеть, можно съедать 6-10 кусочков без вреда для фигуры - без добавок и с минимумом соусов и сыра.

Сколько можно хранить суши в холодильнике

Срок годности суши - максимум 4 часа в холодильнике. Идеальный вариант - съедать суши сразу после того, как они были приготовлены. Это же касается и того, сколько можно хранить роллы с лососем и другие виды этого блюда.

Важно понимать, что чем дольше суши стоят в холодильнике, тем выше риск того, что там размножатся бактерии, и из-за этого повышается риск возникновения пищевого отравления.

Определить, что суши несвежие, можно по нескольким признакам:

если берешь кусочек суши, а рыба разваливается - она несвежая, свежая рыба упругая;

поверхность рыбы должна быть гладкая, блестящая, без слизи, а цвет - ярким и характерным для определенного вида, например, лосось ярко-оранжевый, тунец - розовый, также на рыбе не должно быть серых или зеленых пятен;

в свежих суши рис должен быть мягким, но при этом держать форму - он не должен быть липким или размазанным, но также жестким или сухим.

Кроме этого, объясняет эксперт, если в суши есть овощи, то они должны быть яркого, присущего им цвета и хрустящими. Нори - эластичными, не размокшими и на них не должно быть трещин.

справка Иванна Лукьянчук диетолог-нутрициолог Окончила Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, Стэнфордский университет (курс "Основы питания и здоровья: детское питание и приготовление блюд"), Копенгагенский университет (курс "Диабет: важнейшие факты"), Институт интегративного питания, (сертифицированный консультант по здоровому питанию/нутрициолог), Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Специалист с многолетним опытом работы в области диетологии и нутрициологии. Специализируется на разработке индивидуальных программ питания для клиентов с различными медицинскими потребностями и целями. Основательница Центра диетологии, нутрициологии и психотерапии HealthyWay, автор уникальной методики коррекции веса.

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