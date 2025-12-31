Исследователи обнаружили, что частое употребление алкоголя было тесно связано с повышенным риском рака.

Даже низкое потребление алкоголя в сочетании с жеванием табака повышает риск рака ротовой полости на 50%

Это выяснили ученые, пишет Іпԁепԁепԁепт. Однако, как именно сочетание основных факторов риска повышает вероятность развития рака у человека, остается непонятным.

Исследователи обнаружили, что употребление алкоголя, даже стакана в день, вместе с жевательным табаком, что является распространенной практикой в Южной Азии, имеет особенно сильный комбинированный эффект.

Это сочетание может быть причиной почти двух третей всех случаев рака ротовой полости в Индии, установили ученые в исследовании.

В исследовании ученые сравнивали данные 1 803 человек в возрасте от 35 до 54 лет, которым диагностировали рак слизистой щечной части, с теми, кто был случайно отобран и не имел этой болезни.

Участники предоставили информацию о том, как долго, часто и какой именно алкоголь они употребляли. Среди них было 11 международных напитков, таких как пиво, виски, водка, ром и бризеры, а также 30 местных сортов. Участников также опрашивали относительно употребления табака, в частности продолжительности и типа. Среди тех, кому диагностировали рак, 781 сообщили об употреблении алкоголя, тогда как 1 019 заявили, что нет.

Для сравнения, среди контрольной группы 481 пили алкоголь, а 1 420 - нет.

Исследователи обнаружили, что частое употребление алкоголя было тесно связано с повышенным риском рака, причем местные напитки демонстрируют наибольший эффект.

Даже употребление очень малых количеств алкоголя, всего 2 грамма пива в день, все равно было связано с повышенным риском рака слизистой щечной оболочки, установили ученые.

Употребление одного стандартного напитка в день, примерно 9 граммов алкоголя ежедневно, было связано примерно на 50% с повышенным риском рака ротовой полости, согласно исследованию. Предупреждение исследователей, что суммарное воздействие алкоголя и табака было связано с более чем четырехкратным повышением риска.

Они подозревают, что алкоголь может изменять жировое содержимое внутренней оболочки рта, делая ее более уязвимой к раковым химическим веществам в жевательных табачных изделиях.

Местный алкоголь может иметь еще больший риск, частично из-за содержания токсичных веществ, таких как метанол и ацетальдегид, говорят ученые.

