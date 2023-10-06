Специалист также рекомендовал выпить кофе за час до тренировки, так как это прибавит выносливости и способствует сжиганию жира.

Британский врач Майкл Мосли назвал максимальное количество чашек кофе, которое следует выпивать за день. Он отметил, что именно это количество напитка обеспечит улучшение здоровья мозга и сердца.

Доктор Мосли рекомендует выпивать максимум три чашки кофе в день, ссылаясь на "одно из крупнейших исследований здоровья в Великобритании", в котором приняли участие 500 тыс. человек. Это исследование показало, что количество "до трех чашек кофе улучшает здоровье мозга и сердца", пишет Mirror.

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Исследование выявило, что по сравнению с теми, кто не пьет кофе, у тех, кто употребляет его ежедневно, сердце было здоровее и работало лучше. Специалист объяснил, что кофе может иметь такие преимущества, потому что он богат флаванолами и антиоксидантами, называемыми полифенолами - соединениями, которые благотворно влияют на мозг и сердце в дополнение к их противовоспалительным эффектам.

"Однако, для того, чтобы почувствовать пользу кофе для здоровья, важно пить его не сразу после пробуждения", - отметил специалист.

По мнению исследователя Джеймса Беттса, профессора метаболической физиологии в Университете Бата, нужно подождать несколько часов, прежде чем приступить к утреннему кофе, особенно если вы плохо спали ночью.

"Плохой сон повышает уровень кортизола, гормона стресса, который может поднять уровень сахара в крови до нездорового максимума. Выпитый кофе первым делом после тяжелого ночного сна может усугубить обе эти проблемы", - пояснил он.

Доктор Мосли также рекомендовал выпить чашку кофе за час до тренировки, так как это может сделать вас менее склонным к усталости, а также поможет изменить способ сжигания жира. Исследования показали, что чашка кофе перед аэробной тренировкой может помочь переместить жир в мышцы, а другое исследование показало, что чашка кофе перед 30-минутной тренировкой может даже продолжать стимулировать расщепление жира после того, как вы ее закончили.

Польза кофе

Ученым давно известно о пользе кофе. Ряд исследований показал, что этот напиток положительно влияет на мозговую деятельность даже тех людей, которые периодически недосыпают.

Также регулярное употребление кофе без каких-либо сладких закусок способствует быстрому похудению.

При этом, специалисты советуют выпивать последнюю чашку кофе в районе трех часов дня, если вы запланировали лечь пораньше и хотите хорошо выспаться.

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