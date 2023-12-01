Рассказываем, потеть при температуре - хорошо или плохо, и что об этом думают медики.

Преобладающее большинство людей считают, что если у них простуда, то тепло одеться, накрыться с головой одеялом и выяснить, как быстро вспотеть при температуре - это лучший вариант лечения. Однако медики не согласны с этим методом - такая привычка может нанести серьезный ущерб.

Нужно ли пропотеть при температуре - мнение врача

Все мы хотя бы раз, наверное, слышали совет "пропотеть", если заболел. Напиться чая, укутаться одеялами и вариться в собственном соку. Но действительно ли это полезно для улучшения своего состояния во время болезни, или же может иметь, наоборот, негативный эффект, в комментарии УНИАН рассказала терапевт Марина Крапивнер.

Когда мы потеем, с потом выходят токсические вещества. А при болезнях, при вирусных инфекциях, при бактериальных инфекциях продукты жизнедеятельности этих вирусов, бактерий, токсины - они накапливаются. И их надо выводить. Для этого мы просим людей много пить. Для этого мы иногда делаем капельницы.

То есть, любые народные средства, чтобы пропотеть - это больше "бабушкины советы", чем рекомендации, подтвержденные врачами, которые предпочитают доказательную медицину.

Врач подчеркнула, что специально пытаться потеть больше, чем организм во время болезни делает это естественным путем, не нужно. Укутываться, перегреваться при простуде не надо и даже нельзя, потому что там и так терморегуляция может быть нарушена, и температура станет еще выше.

Почему при простуде полезно потеть и как это правильно делать

Крапивнер отметила, что само потение выздороветь никому не поможет. Симптомы болезни, например, боль в горле, насморк и кашель, конечно же, останутся. Но общее самочувствие может немного улучшиться, поэтому важно знать, как правильно потеть при простуде:

Пропотеть специально очень сложно. Мы же не пойдем больные в баню, мы не пойдем никуда, мы никак это потоотделение не вызовем... Пропотеть целенаправленно мы не можем. Поэтому, если человек потеет, - хорошо. Если он не потеет, то мы этого специально никак не сделаем

Обязательно нужно при этом употреблять много жидкости. Потому что иначе, если человек просто потеет, - когда температура поднялась-упала, поднялась-упала, - человек потеет, но он не пьет, и на этом фоне будет развиваться обезвоживание, которое никакую детоксикацию нам не обеспечит, а наоборот - еще больше мы интоксицируемся.

Она напомнила, что обычно, если высокой температуры у человек нет, то и интоксикация не такая уж высокая, а если температура высокая, то когда она падает, человек, чаще всего, потеет.

И мы считаем, что это хорошо. Потому что в это время через кожу выходят токсические вещества. Но обязательным условием при этом является больше количество жидкости - чтобы не развивалось обезвоживание.

Врач отметила, что при температуре нельзя и парить ноги. Современная медицина этого не рекомендует.

Нужно ли пропотеть при температуре, если много пьешь

Крапивнер говорит, что обильное теплое питье - это невероятная польза - пропотеть тогда тоже получится естественным образом. Поэтому важно понимать, что лучше пить при простуде:

Вода, травяные чаи, может быть, просто чаи. Все остальное не считается источником жидкости. Если говорим про чаи, - имбирный чай - хорошо, хорошо - смородина. Если говорить о потогонных каких-то, - это может быть липовый чай, малиновый чай

В то же время, кофе, молоко и соки в этот полезный при простуде список не входят. Как и алкоголь, который, тем более, при простуде несет только вред, потому что он сам по себе - токсин.

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