Специалист пояснил, попытка похудеть может быть трудной, особенно если вы не можете понять, почему диета не работает.

Человеку, который сидит на диете, для достижения цели скинуть несколько лишних кило требуется есть больше белка.

Как отметил британский врач Майкл Мосли, попытка похудеть может быть трудной, особенно если вы не можете понять, почему диета не работает. "Даже если вы ведете активный образ жизни и придерживаетесь здорового питания, иногда лишний вес просто не хочет уходить", - описал он ситуацию многих хужеющих, пишет Daily Mail.

В связи с этим специалист поделился одним простым способом сбросить лишние килограммы, и он заключается только в употреблении дополнительного белка.

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Он объяснил, что когда мы худеем, то теряем не только мышцы, но и жир, и именно мышцы помогают сжигать калории. В отличие от жира, мышцы сжигают энергию в течение дня, а это означает, что когда вы теряете мышцы, ваш основной метаболизм (калории, которые вы сжигаете в состоянии покоя) также замедляется. Это означает, что после прекращения диеты удержать вес будет сложнее.

"Что же можно сделать, чтобы сохранить мышцы и скорость метаболизма, если вы хотите похудеть? Убедитесь, что вы едите достаточно белка, так как он необходим для поддержания мышечной массы", - отметил специалист.

"Если вы хотите безопасно и эффективно похудеть, убедитесь, что вы потребляете не менее 50 г белка в день (хорошими источниками являются мясо, рыба, яйца, тофу и цельнозерновые продукты) и что ежедневное потребление белка распределено между тремя основными приемами пищи, поскольку так он лучше усваивается", - объяснил Мосли.

Он отметил, что также следует регулярно заниматься физическими упражнениями, особенно упражнениями с отягощениями, такими как отжимания и приседания, чтобы сохранить мышцы.

Другие способы похудеть

Специалисты советуют для похудения много гулять и не забывать о правильном питании. Терять вес от прогулок вполне реально, нужно лишь сделать это своей привычкой и постоянно двигаться.

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