Он отметил, что есть одна важная вещь, которую часто упускают из виду - это клетчатка.

Продукты с высоким содержанием клетчатки самые полезные в нашем рационе, поскольку они могут снизить риск развития диабета.

Об этом сказал британский врач Майкл Мосли, пишет Mirror. Он отметил, что есть одна важная вещь, которую часто упускают из виду - это клетчатка. Очень важно, чтобы мы ели ее достаточно для поддержания здоровья кишечника.

Кроме того, как отметил Мосли, клетчатка может защитить вас от диабета 2 типа, снизить риск расстройств пищеварения таких как синдром раздраженного кишечника, язвенный колит и болезнь Крона.

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И если вы поклонник таких завтраков и бранчей, как тосты с авокадо, то вам повезло, потому что авокадо богато клетчаткой.

"Возможно, вы знаете, что эта ягода (авокадо технически представляет собой гигантскую ягоду) является источником полезных жиров. Может показаться сюрпризом, что авокадо также фантастический источник клетчатки. Фактически, один авокадо (приблизительно 150 г) содержит около 10 г клетчатки, что составляет треть рекомендуемой ежедневной нормі", - рассказал специалист.

Однако, если авокадо вам не по вкусу, есть множество других продуктов, богатых клетчаткой, которые вы можете включить в рацион. Это различные бобы, такие как нут, фасоль.

Мосли сказал, что "полезно включать в свой рацион любые виды бобовых", но отмечают, что некоторые содержат больше клетчатки, чем другие. Например, чашка фасоли весом 170 г содержит чуть более трети 30-граммовой суточной нормы клетчатки, а нут содержит почти 5 г клетчатки на 100-граммовую порцию.

Также можно включить в свой рацион груши. "Высокое содержание пектина связано с улучшением здоровья кишечника и иммунной функции. Помимо всех преимуществ для кишечника, груши также богаты фолиевой кислотой, ниацином и провитамином А, всеми важными витаминами для клеточной функции, производства энергии, поддержки кожи и заживления ран", - сказали специалисты.

Другие продукты, богатые клетчаткой, включают орехи и семена, которые также богаты белком, а также овес.

Польза авокадо

Авокадо - один из тех продуктов, которые вмиг стали популярными. На этой волне его ринулись пробовать многие люди, однако сразу же разочаровались. Причина тому - незнание, как должен выглядеть хороший авокадо. И хотя первое впечатление зачастую может оттолкнуть от повторения неудачного опыта, советуем дать этому фрукту второй шанс. Вот только в этот раз к выбору подойдите ответственнее, вооружившись нашими советами о том, как правильно выбрать авокадо.

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