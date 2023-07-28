Потеря веса является сложной задачей. Но настоящей проблемой является предотвращение его повторного набора.

После потери веса многие люди сталкиваются с его возвращением. Иногда объемы тела становятся даже больше, чем до диеты.

Исследования показывают, что люди на очень низкокалорийной диете восстанавливают от 26% до 121% потерянного веса уже через 5 лет. Даже те, кто худеет с помощью таблеток, набирают около двух третей веса, который они потеряли, уже через год после прекращения приема препаратов, сообщает The Conversation.

Эксперты дали 7 ключевых советов, как избежать повторного набора веса после диеты.

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1. Будьте гибкими

Иметь жесткие ожидания и думать, что вы всегда будете точно придерживаться изменений в своем образе жизни, нереально.

Не чувствуйте себя виноватым, когда у вас есть оплошность. Вместо этого планируйте как можно скорее вернуться на правильный путь. Например, если вы переели на выходных, учтите это, добавив пару дополнительных прогулок в свой распорядок дня на следующей неделе.

2. Планируйте сбои

Признайте, что ваша диета будет давать сбой, например, на праздники.

Спланируйте способы успешного преодоления этих сбоев. Например, преждевременная потеря нескольких лишних килограммов может скорректировать дополнительный вес, который может быть набран в этих случаях. Или, если вы собираетесь на шашлыки, возьмите с собой более здоровый вариант (например, овощные шашлычки), чтобы у вас был выбор менее калорийного варианта.

3. Гордитесь своими достижениями

Наш вес естественным образом колеблется со временем, поэтому важно гордиться собой, когда вы достигаете своих целей, независимо от цифры на весах.

4. Заведите привычки

Создание привычек может помочь сохранить потерю веса. Например, вы можете ходить на прогулку после ужина или подниматься по лестнице, когда это возможно.

5. Будьте активны

Физическая активность является наиболее важным фактором для удержания веса. Лучшей физической активностью для поддержания потери веса является та, которую вы любите делать больше всего.

6. Регулярно взвешивайтесь

Вес колеблется на 1-2 кг в течение недели. Регулярно взвешиваясь, вы можете разработать персонализированный диапазон вашего максимального и минимального среднего веса. Это поможет вам следить за своим весом и понять, нужно ли вам вносить какие-либо изменения в свой рацион.

7. Завтракайте и сосредоточьтесь на клетчатке

Одно из исследований показало, что почти 97% людей, которые худели, ежедневно завтракали.

Другое исследование также показало, что люди, которые ежедневно ели много овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как хлеб из непросеянной муки, коричневый рис и овес, с большей вероятностью избегали повторного набора веса.

Чем питаться для плоского живота и тонкой талии за две недели

Ешьте листовые зеленые овощи. Фрукты и полезные сладости помогают насытиться и утолить жажду сладкого. Также употребляйте овощи красного цвета, авокадо, белое мясо и морепродукты. И не забывайте, что диетологи рекомендуют выпивать в день 1-2 чашки зеленого чая.

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