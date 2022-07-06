Украинцы в Литве могут рассчитывать на некоторые медицинские услуги бесплатно.

Беженцы из Украины, которые находятся в Литве, могут получать бесплатную медицинскую помощь и для этого нужно иметь временное удостоверение.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"В регистрационном центре украинец получит карточку, где будет указан персональный код электронной истории здоровья ESI. Этот код позволяет идентифицировать человека для получения медицинских услуг и лекарств по рецепту - его следует показывать в медицинских учреждениях и аптеках", - поясняется в сообщении.

Как отметили в Минздраве, украинцы в Литве могут получить такие медицинские услуги:

услуги скорой помощи и здравоохранения;

медицинскую реабилитацию раненых на войне;

прививка от COVID-19.

Также, как добавили в Минздраве, искателям убежища из Украины Литва обеспечивает такие бесплатные медицинские услуги:

неотложная медицинская помощь;

осмотр и медицинская помощь во время беременности и родов;

другие медицинские услуги, неоказание которых может привести к ухудшению здоровья и необходимости неотложной медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, 30 июня стало известно, что в Польше продолжат выплаты в размере 40 злотых на человека в сутки за предоставление жилья и питания украинским беженцам, прибывшим в страну после 24 февраля, и для которых еще не истек срок в 120 дней пребывания.

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