В ВОЗ отреагировали на решение некоторых стран отменить карантинные ограничения из-за уменьшения агрессивности коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства стран, которые начали отменять карантинные ограничения, все равно предотвращать распространение коронавируса, но другими способами.

На заседании в Женеве он отметил, что в мире смертность от вируса продолжает расти, говорится в сообщении организации в Twitter.

"Мы обеспокоены тем, что в некоторых странах появилась информация о том, что из-за вакцинации, высокой заразности Омикрона и меньшей тяжести течения болезни больше невозможно и ненужно предотвращать передачу недуга", - заявил Гебрейесус.

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Он пояснил, что несмотря на меньшую агрессивность "Омикрона" предотвращать его распространение все равно нужно, чтобы предотвратить увеличение количества смертей.

"Мы не призываем ни одну страну вернуться в так называемый локдаун. Но мы призываем все страны защитить своих людей, используя все инструменты, а не только вакцины", – отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что с момента появления "Омикрона" заболело больше людей, чем за весь 2020 год. Теперь фиксируется "очень тревожный рост смертности в большинстве регионов мира".

Глава ВОЗ подчеркнул, что пока рано объявлять о победе над коронавирусом, поскольку вирус продолжает мутировать.

"ВОЗ сейчас отслеживает 4 подвида варианта "Омикрон", вызывающие беспокойство, в частности BA.2. Этот вирус будет продолжать развиваться, поэтому мы призываем страны продолжать тестирование, наблюдение и определение последовательности", – добавил он.

Как писал УНИАН, Британия в марте 2022 года планирует отменить все карантинные ограничения.

О смягчении карантина, даже несмотря на волну Омикрона, заявили и власти Дании.

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