Стоит отметить, что принятая резолюция имеет лишь частичное влияние, ведь в России осталось право голоса в исполнительном комитете ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 10 мая поддержала резолюцию, которая практически полностью изолирует Россию от ВОЗ. Проект этого документа подала Украина.

Как пишет Reuters в результате этого решения ВОЗ рассмотрит возможность переноса офиса из Москвы, а также откажется от семинаров, конференций и других мероприятий в РФ.

Документ под названием "Чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения в Украине и в соседних странах, вызванная агрессией РФ" приняли члены Европейского регионального комитета ВОЗ: 43 страны проголосовали "за" и только три – РФ, Белоруссия и Таджикистан – "против", 2 воздержались.

Сторонники резолюции считают такое решение абсолютно справедливым, ведь через войну в Украине возникла "чрезвычайная ситуация в области здравоохранения", связанная прежде всего с большим количеством жертв.

Стоит отметить, что принятая резолюция имеет лишь частичное влияние, ведь в России осталось право голоса в исполнительном комитете ВОЗ. Этот вопрос планируют рассмотреть в течение месяца.

"Нам всем стоит понять – сегодня участие России, ее медицинских работников, которые ни разу не высказали свою позицию против войны, а наоборот, открыто его поддерживают, ее политического лидерства в любом мероприятии под эгидой ВОЗ – это пятно на репутации организации. Это пренебрежение работы медиков Украины, 11 из которых убиты российскими оккупантами и уже никогда не смогут выйти на свое рабочее место. Поэтому сегодня наше послание для этой специальной сессии очень простое – прекратить влияние России в принятии решений в сфере здравоохранения", — заметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Россия, руки которой по локоть в крови, не может принимать решения в сфере здравоохранения. Так же на территории государства-убийцы не может располагаться офис Организации, которая отстаивает право на охрану здоровья и жизни каждого, отметил Ляшко.

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