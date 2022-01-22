В ВОЗ не поддерживают "беспрепятственное" использование бустерной вакцины в любом возрасте.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала уменьшать дозу вакцины против COVID-19 Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как сообщает Reuters, на данный момент эта вакцина рекомендована для использования детям в возрасте от 12 лет.

Сейчас эксперты рекомендуют установить дозу для детей до 12 лет на уровне 10 мкг вместо 30 мкг, которые предлагаются лицам старше 12 лет.

"Эта возрастная группа (5-11) является группой с самым низким приоритетом для вакцинации, за исключением детей, имеющих сопутствующие заболевания", - сказал на брифинге председатель Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ Алехандро Кравиото.

При этом директор ВОЗ по вопросам вакцин Кейт О'Брайен подчеркнула, что никаких проблем относительно безопасности применения вакцины Pfizer в возрасте от 5 до 11 лет в клинических испытаниях не было.

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В то же время в ВОЗ отмечают, что рекомендация по использованию бустерной дозы Pfizer касается только определенных приоритетных групп и не поддерживают "беспрепятственное" использование в любом возрасте.

"У нас просто еще нет доказательств необходимости или доказательств эффективности бустерной вакцины (у детей в возрасте до 12 лет)", - сказала О'Брайен.

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле планируют рассмотреть вопрос вакцинации от коронавируса среди детей от 5 лет.