Основное – это лояльное отношение к себе в сложный период. Если мы что-то чувствуем, то еще живы.

С началом войны в Украине многим украинцам приходится проходить через чувство потери, когда умирает кто-то из близких или приходится расстаться с чем-то ценным.

Психотерапевт Анастасия Свердел дала несколько советов, как пережить потерю близких, сообщает Telegram-канал "Психологическая поддержка".

"Война также имеет привкус запекшейся крови на сердце. Очень горькой, прогоревшей и терпкой. И это ощущается всеми органами чувств одновременно: зрением, слухом, тактильно, запахом и непосредственно на вкус. Всем мозгом, каждой клеткой тела и душой. Когда чувствуешь себя пожарищем, а из признаков жизни – лишь ощущение тошноты. У каждого свои метафоры этого состояния, но ад войны в том, что у всех нас он чем-то похож. Неужели потери и смерть – это часть жизни? Философия и психология говорит, что да", – говорится в сообщении.

Как справиться с потерей:

Помнить, что потери – это не только о жизни близких. Переезд, расставание и даже потеря привычного распорядка дня – это также серьезные испытания для психики. Не нужно обесценивать свои переживания относительно потерь или сравнивать с потерями других.

Дайте себе возможность отгоревать и оплакать свои потери. Боль утраты может переживаться по-разному, поэтому важно отнестись к себе снисходительно в этот период. Позвольте себе переживать любую реакцию. Переживание горя – это не только слезы или злость. Все, что вы чувствуете – это нормально.

Есть определенные закономерности и этапы проживания горя: отрицание, гнев, компромисс, депрессия и принятие. Но не нужно воспринимать их буквально. У каждого человека свой индивидуальный процесс, дальше этапы могут повторяться или смешиваться. Правильно – это так, как происходит именно у вас.

Основное – это лояльное отношение к себе в сложный период. Если мы что-то чувствуем, то еще живы.

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