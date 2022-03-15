В Киеве кинологи со своими подопечными – собаками – поддерживают детей. Главная цель – помочь малышам пережить время войны в Украине.
Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Telegram.
Киевские правоохранители вместе со своими напарниками - собаками помогают детям на столичном железнодорожном вокзале. Они сделали исключение для детей в это непростое время и начали заниматься канистерапией.
Поэтому, собаки с кинологами, которые в мирное время занимались поисками преступников, сейчас помогают детям:
- успокаивают их,
- играются с ними,
- или любыми методами отвлекают внимание малышей от войны.
Отметим, канистерапия - это метод положительного психосоциального и физиореабилитационного влияния на людей, которые в этом нуждаются, через специально руководимых и обученных собак. Является одним из методов зоотерапии.