Прямо на столичном вокзале эксперты занимаются с детьми канистерапией.

В Киеве кинологи со своими подопечными – собаками – поддерживают детей. Главная цель – помочь малышам пережить время войны в Украине.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Telegram.

Киевские правоохранители вместе со своими напарниками - собаками помогают детям на столичном железнодорожном вокзале. Они сделали исключение для детей в это непростое время и начали заниматься канистерапией.

Поэтому, собаки с кинологами, которые в мирное время занимались поисками преступников, сейчас помогают детям:

успокаивают их,

играются с ними,

или любыми методами отвлекают внимание малышей от войны.

Отметим, канистерапия - это метод положительного психосоциального и физиореабилитационного влияния на людей, которые в этом нуждаются, через специально руководимых и обученных собак. Является одним из методов зоотерапии.

Вас также могут заинтересовать новости: