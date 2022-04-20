Моравецкий напомнил, что десятки украинских военнослужащих уже проходят лечение и реабилитацию в различных городах Польши.

Польша готова принять на лечение 10 тыс. раненых в ходе войны с РФ украинских военнослужащих.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе визита во Львов, передает reuters.

"Мы уже принимаем и лечим раненых военных из Украины. Надеюсь, что война не будет иметь столь ужасающих масштабов, но мы все же готовы принять в случае необходимости не менее 10 тыс. солдат", - сказал глава польского правительства.

Моравецкий напомнил, что десятки украинских военнослужащих проходят лечение и реабилитацию в различных городах Польши.

"Мы сделаем все, чтобы вылечить всех раненых военных из Украины. Наши больницы к этому готовы. Пусть все вернутся в свои дома и к своим детям", - отметил премьер.

Моравецкий посетил Львов для участия в открытии контейнерных городков для перемещенных лиц, организованных на средства польского правительства. Они построены из специальных блочных кабинок и могут вместить 300-350 беженцев.

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