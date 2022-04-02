Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации / фото Emerging Europe

Российские оккупанты обстреляли районную больницу Балаклеи: здание частично повреждено.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей", – написал Синегубов.

Он подчеркнул, что это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины.

"Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами. Обстрел мирного населения Россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередное циничное вранье российской пропаганды и военная провокация", - подчеркнул глава областной администрации.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
  • По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.
  • 31 марта 2022 года стало известно о том, что Украина получит новую финансовую помощь от Норвегии, Франции, Европейского союза и США.