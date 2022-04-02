Российские оккупанты обстреляли районную больницу Балаклеи: здание частично повреждено.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей", – написал Синегубов.
Он подчеркнул, что это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины.
"Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами. Обстрел мирного населения Россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередное циничное вранье российской пропаганды и военная провокация", - подчеркнул глава областной администрации.
Война против Украины:
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