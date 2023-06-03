В Украине растет показатель преждевременных родов.

Российское вторжение в Украину нанесло тяжелый урон гражданскому населению в общем, а из-за того, что боевые действия затягиваются, беременным женщинам приходится сталкиваться с самыми тяжелыми испытаниями.

Как говорится в статье New York Times (NYT), для беременных украинок стресс может быть особенно опасен, поскольку врачи и сотрудники больниц предупреждают о резком увеличении проблем со здоровьем у матерей, таких как преждевременные роды.

"Дети, рожденные раньше срока, более склонны к развитию респираторных, неврологических и пищеварительных осложнений. Те, кто родился особенно преждевременно, могут иметь серьезные проблемы с физическим и психическим здоровьем", - пишется в материале.

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"Мы видим, что течение беременности стало тяжелее", - сказала Людмила Солоджук, главный врач одной из больниц в Николаеве. "Обычно рождение нового человека - это счастье, а сейчас - тревога", - добавила врач.

Она пояснила, что усилия по защите беременных украинок от напряженности войны стали приоритетом медицины, поэтому медицинский персонал пробует новые способы отвлечь пациентов от войны.

Также в этой больнице сообщили, что количество кесаревых сечений и преждевременных родов увеличилось на 5%.

Роды в Украине

Женщины, которые переехали в другой район Украины из-за боевых действий, могут получить медицинскую помощь по родам бесплатно. Для этого им стоит обратиться в ближайшую больницу, в которой возможно ведение беременности в амбулаторных условиях. Найти ближайшее заведение можно, позвонив по номеру 1677 в будние дни.

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