Глава МОЗ отметил, что из-за войны инфаркты и инсульты приведут к высокой смертности.

Из-за войны украинцы "постарели" на 15-20 лет.

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Фейгин.Live".

По словам Ляшко, те возрастные болезни, которые раньше настигали людей в 60 лет, теперь будут настигать жителей страны в 40-45.

"В частности, из-за психологических изменений в нашем организме", - пояснил министр.

Глава МОЗ отметил, что из-за войны инфаркты и инсульты приведут к высокой смертности, особенно в районах, где есть проблемы с медицинской и транспортной инфраструктурой.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что из-за нападения РФ на Украину украинцы будут иметь негативные последствия для своего психического здоровья. По его словам, каждый десятый украинец может почувствовать последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.

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