Главное для женщины – выжить / фото ua.depositphotos.com
Основная задача женщин, оказавшихся в условиях оккупации села или города – сохранить жизнь и здоровье.
Об этом пишут в Telegram-канале "Психологическая поддержка".
Основные правила поведения в условиях оккупации
- В условиях активного самосохранения важно учесть некоторые психофизиологические особенности, чтобы максимально эффективно действовать в момент опасности.
- Важной особенностью нашей психики является нейроцепция. Это биологический механизм, который позволяет распознать опасность для увеличения вероятности самосохранения. Этакое "шестое чутье". В экстремальных условиях к нему можно и нужно прислушиваться.
- Женщине в оккупации сложнее, потому что более вероятно стать объектом насилия со стороны физически более сильных людей, которые могут захотеть либо завладеть имуществом, либо изнасиловать с целью проявления доминирования.
- Поведение оккупантов, скорее всего, будет более непредсказуемым, чем вы ожидаете, поэтому и переоценка, и недооценка поведения являются опасными.
Как вести себя на улице
- Из дома стоит выходить только при крайней необходимости. Главная задача – не привлекать к себе внимания. Двигаться спокойно и собранно. Тело должно быть готовым к быстрому изменению поведения в случае опасности.
- Зрение и слух обладают способностью оперативно выявлять опасность и должны быть настроены на эту задачу. Не слушайте музыку, не отвлекайте мозг. Если вы слушаете музыку или читаете что-то в телефоне в непосредственной близости к оккупанта – он может отреагировать на это не очень адекватно, полагая, что вы передаете какую-то информацию.
- Максимально обеспечить собственную непривлекательность: некрасивые старые вещи, платки, отсутствие макияжа, духов, украшений. Мешковатая одежда, снизить внимание на половые признаки.
- Одежда должна быть темно синих или коричневых цветов, может быть также серая. Избегать цвета хаки, поскольку это цвет военной формы. Черный также не желателен, так как некоторые воинские подразделения имеют черную форму.
Если встретили оккупантов
- Избегайте зрительного контакта. Не смотрите на лицо. Даже, если на нем есть шрамы, отметки, которые притягивают взгляд.
- Не доставать из кармана каких-либо предметов, электроники, телефонов.
- Женщины, которые занимались спортом или имеют навыки самообороны, интуитивно могут выбрать метод реакции на опасность или нападать, или бежать. Но они не всегда эффективны при встрече с вооруженным человеком.
- Выполняйте приказы оккупантов, не спорьте.
- Не обращайте никакого внимания на их активность, не подходите близко, не просите, не пытайтесь убеждать.
- В случае прямого нападения лечь на пол и принять позу эмбриона: повернуться на бок, подтянуть ноги к грудной клетке, прикрыв ими живот и грудь, руками прикрыть голову. Сейчас главная задача – выжить и получить минимальное количество повреждений.
- Если вы с ребенком, подготовьте его к контакту. Дети более открыты и приветливы, но с оккупантами ни в коем случае нельзя вступать в активное взаимодействие или игру. Надо научить ребенка отвечать так же, как и вы: кратко, коротко, не смотреть в глаза и тому подобное. Можно объяснить, что сейчас мы играемся в игру под названием Война. Она имеет такие и такие правила. Если их соблюдать, все будет хорошо.
Как женщине выжить в условиях оккупации / фото t.me/psy_support
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