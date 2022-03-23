Психологи рассказали, как помочь близкому человеку, пережившему плен или осаду.
Об этом пишут в Telegram-канале "Психологическая поддержка".
Чтобы облегчить возвращение к нормальной жизни людей, которые находились в плену или осаде, их родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать следующие правила.
- Нельзя делать вид, что ничего не произошло, но и не следует досаждать расспросами.
- Не следует пытаться быстро перевести внимание пострадавшего на что-то другое. Человек должен осознавать, что с ним действительно что-то произошло, должен выразить свою реакцию.
- Если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать, что нерешенная психологическая проблема усугубляется и потом обязательно проявится снова.
- Не мешайте выговориться. Не надо останавливать, даже если человек снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам семьи и знакомым по нескольку раз.
- Во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик начинает плакать – не останавливайте его, дайте выплакаться. Будет уместным обнять человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним – близкие люди.
- Мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не мешайте выплеснуть его. Очень полезно, если человек жестикулирует, топает ногами и тому подобное.
- Нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться в себе.
Если вы видите, что состояние близкого человека очень нестабильно или ухудшается, инициируйте обращение к специалисту. Чтобы получить бесплатную конфиденциальную онлайн-консультацию психолога или психотерапевта, нужно лишь кратко описать свой запрос и оставить заявку на сайте tellme.com.ua.
Как сообщал УНИАН, ранее эксперт рассказала, как сохранить жизнь, если вы попали в плен.
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