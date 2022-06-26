Во время войны украинцы могут оказаться под завалами зданий или оползнями, из-за чего у них может развиться синдром долговременного сдавления.

В последние дни российские оккупанты активизировали ракетные обстрелы территории Украины. В частности, вчера, 25 июня, россияне атаковали Житомирскую, Львовскую, Черниговскую, Хмельницкую области. Днепропетровская область попала под артиллерийский огонь. А сегодня, 26 июня, одной из мишеней россиян стал Киев, на который предварительно, было выпущено от четырех до шести ракет, две из них были сбиты силами ПВО. В результате удара повреждены многоэтажные дома, пострадали мирные жители.

Из-за этого в Министерстве здравоохранения рассказали, как правильно оказывать помощь людям, оказавшимся под завалами.

По словам медиков, у таких людей может развиться опасное состояние, так называемый "синдром длительного сдавливания". Он возникает из-за сдавления частей тела обломками сооружений, массивами грунта, длительным сжатием конечности массой собственного тела.

Как помочь человеку, оказавшемуся под завалами

Убедитесь, что нет опасности и успокойте человека, объясните ему свои действия.

Спросите, как долго человек находился под давлением обломков. Если он без сознания, следует считать, что прошло более 10 минут.

Если с момента сжатия прошло более 10 минут, не нужно освобождать сжатую часть тела человека.

Вызовите скорую помощь и наблюдайте за человеком до приезда медиков, после чего передайте им всю полученную информацию.

Если с момента сжатия человека прошло менее 10 минут, следует освободить сжатую часть тела.

В случае кровотечения нужно наложить давящую повязку, при необходимости можно наложить кровоостанавливающий жгут.

Если есть перелом конечности, нужно его обездвижить с помощью шин или подручных средств.

Если с момента сжатия прошло больше 10 минут, освобождать человека не стоит, но если нужна срочная эвакуация, перед освобождением наложите пострадавшему кровоостанавливающий жгут.

Также нужно укрыть человека термоодеялом или одеялом.

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